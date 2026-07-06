Réseaux sociaux : en Seine-Maritime, la police appelle les parents à redoubler de vigilance pendant l’été

Les services de police de Seine-Maritime lancent un appel à la vigilance à destination des parents, alors que les vacances d’été favorisent une présence accrue des mineurs sur les réseaux sociaux.
Interrogée sur d’éventuels faits particuliers liés à TikTok, la police précise qu’il s’agit avant tout d’un message de prévention général. L’objectif est d’attirer l’attention des familles sur les usages numériques des jeunes, notamment lorsque les échanges se multiplient pendant les périodes de temps libre.
Interrogée sur d’éventuels faits particuliers liés à TikTok, la police précise qu’il s’agit avant tout d’un message de prévention général. L’objectif est d’attirer l’attention des familles sur les usages numériques des jeunes, notamment lorsque les échanges se multiplient pendant les périodes de temps libre.
Dialogue et contrôle parental
Les parents sont invités à garder un œil sur les applications utilisées, les comptes suivis, les messages reçus et les contenus partagés par leurs enfants. Les policiers rappellent aussi l’importance du dialogue : demander avec qui les jeunes échangent, ce qu’ils publient et les alerter sur les risques de contact avec des inconnus.
En cas de propos inquiétants, de chantage, de demande de photos, de menace ou de harcèlement, il est conseillé de conserver les captures d’écran et de signaler rapidement les faits. L’été ne doit pas devenir une parenthèse sans surveillance numérique.
En cas de propos inquiétants, de chantage, de demande de photos, de menace ou de harcèlement, il est conseillé de conserver les captures d’écran et de signaler rapidement les faits. L’été ne doit pas devenir une parenthèse sans surveillance numérique.