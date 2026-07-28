Rave party en forêt de La Londe à Orival : la police s'invite en trouble-fête

Une vingtaine de personnes participaient à une fête clandestine au cœur du massif forestier, dans le secteur d'Elbeuf (Seine-Maritime). Le mur de son, les groupes électrogènes et un fourgon ont été saisis.

Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 11:46