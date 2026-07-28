Rave party en forêt de La Londe à Orival : la police s'invite en trouble-fête

Le matériel de sonorisation ainsi qu'un fourgon ont été saisis pour les besoins de l'enquête - Illustration © Pixabay
Une rave party a été découverte dimanche 26 juillet, vers 9 heures, dans la forêt de La Londe, à Orival, près d’Elbeuf. Pour atteindre le rassemblement signalé par des riverains, les policiers ont dû emprunter un chemin forestier sur environ trois kilomètres.
Sur place, ils ont recensé une dizaine de véhicules stationnés et découvert un important dispositif de sonorisation. Plusieurs enceintes diffusaient de la musique à forte intensité tandis qu’une tonnelle abritait une table de mixage et un ordinateur. Deux groupes électrogènes ainsi qu’un fourgon se trouvaient également à proximité.
Sur place, ils ont recensé une dizaine de véhicules stationnés et découvert un important dispositif de sonorisation. Plusieurs enceintes diffusaient de la musique à forte intensité tandis qu’une tonnelle abritait une table de mixage et un ordinateur. Deux groupes électrogènes ainsi qu’un fourgon se trouvaient également à proximité.
Procédure judiciaire contre l’organisateur
La fête se déroulant en violation d’un arrêté préfectoral applicable en Seine-Maritime du vendredi 24 au lundi 27 juillet, le matériel de sonorisation, les groupes électrogènes et le fourgon ont été saisis, relate-t-on à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) à Rouen. .
Une vingtaine de participants ont fait l’objet de contrôles d’identité. Deux amendes forfaitaires délictuelles ont également été dressées pour usage et détention de produits stupéfiants.
Une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’homme présenté comme étant à la fois le propriétaire du matériel et l’organisateur de la rave party.
Une vingtaine de participants ont fait l’objet de contrôles d’identité. Deux amendes forfaitaires délictuelles ont également été dressées pour usage et détention de produits stupéfiants.
Une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’homme présenté comme étant à la fois le propriétaire du matériel et l’organisateur de la rave party.