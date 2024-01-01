RN158 : un poids lourd accidenté provoque une coupure entre Falaise et Caen

L’accident s’est produit en tout début d’après-midi à hauteur de l’échangeur de Cauvicourt, dans le Calvados, entraînant la fermeture de la RN158 dans le sens Falaise - Caen. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.



Les usagers sont invités à quitter l’axe par la RD183a avant de rejoindre la RN158 à l’échangeur de La Jalousie, où une déviation a été mise en place.