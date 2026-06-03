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Pacy-sur-Eure : une pièce de théâtre pour parler du harcèlement chez les enfants


Mercredi 3 Juin 2026 - 10:16

Une représentation de prévention autour du harcèlement est proposée mardi 16 juin à Pacy-sur-Eure. Gratuite, elle s’adresse au public à partir de 10 ans, sur inscription obligatoire.




Illustration © Pexels
Illustration © Pexels
L’association La Cause des Enfants organise une soirée de sensibilisation autour du harcèlement, mardi 16 juin 2026, à 19 heures, à la salle Roger Gouesnard, rue de Dreux, à Pacy-sur-Eure.

La pièce, intitulée « Et si on parlait harcèlement ? », a été écrite par Ghislaine Bizot et sera interprétée par les comédiens de l’Association Andromède. Elle aborde, avec réalisme, les mécanismes du harcèlement chez les jeunes et ses conséquences.

Échanges avec les gendarmes et une psychothérapeute

La représentation sera suivie d’un temps d’échange avec la Brigade territoriale mobile de la gendarmerie de Pacy-sur-Eure, autour des suites judiciaires possibles en matière de harcèlement.

Un second échange sera animé par Anne-Sophie Bacoux, psychothérapeute, afin d’aborder les conséquences psychologiques pour les victimes, mais aussi pour leur entourage.

L’événement est gratuit et accessible à partir de 10 ans. L’inscription est obligatoire, le nombre de places étant limité.

INFOS PRATIQUES
Mardi 16 juin 2026 à 19 heures
Salle Roger Gouesnard, rue de Dreux, 27120 Pacy-sur-Eure
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/la-cause-des-enfants/evenements/piece-de-theatre-et-si-on-parlait-harcelement

 




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