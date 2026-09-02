Octeville-sur-Mer : ivre, positif aux stupéfiants et permis suspendu, il termine sa course dans un jardin

Près de 1,50 g dans le sang et positif aux stupéfiants : garde à vue pour le conducteur - Illustration
La voiture a terminé sa course dans le jardin d’un riverain du chemin de Saint-Andrieux, à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime), cette nuit vers 2 h 10. À l’arrivée des secours, un poteau électrique était sectionné et une partie de la clôture en bois de la propriété avait été arrachée.
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la passagère, une jeune femme de 20 ans qui se plaignait de douleurs au dos et aux cervicales. Le conducteur, âgé de 25 ans, n’a pas été blessé.
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la passagère, une jeune femme de 20 ans qui se plaignait de douleurs au dos et aux cervicales. Le conducteur, âgé de 25 ans, n’a pas été blessé.
Une cinquantaine de mètres hors de la chaussée
Selon les premiers éléments, l’automobiliste circulait, selon la police, à une vitesse très supérieure à celle autorisée lorsqu’il a perdu le contrôle de sa direction. La voiture a percuté une butte de terre bordant cette voie étroite, avant de poursuivre sa course sur une cinquantaine de mètres et de sectionner le poteau électrique. Le secteur s’est retrouvé plongé dans l’obscurité.
Les vérifications ont révélé que le permis du conducteur était suspendu. Par ailleurs, le jeune homme a été contrôlé positif aux stupéfiants et à l’alcool, avec un taux de 0,74 mg d’alcool par litre d’air expiré. Interpellé, il a été placé en garde à vue.
Les vérifications ont révélé que le permis du conducteur était suspendu. Par ailleurs, le jeune homme a été contrôlé positif aux stupéfiants et à l’alcool, avec un taux de 0,74 mg d’alcool par litre d’air expiré. Interpellé, il a été placé en garde à vue.