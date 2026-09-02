Octeville-sur-Mer : ivre, positif aux stupéfiants et permis suspendu, il termine sa course dans un jardin

Une voiture a quitté la chaussée avant de sectionner un poteau électrique et d’arracher une clôture, dans la nuit de mardi à mercredi. La passagère, âgée de 20 ans, a été blessée.

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 12:50