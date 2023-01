Nouvel an : trois interpellations dans les Yvelines

Deux adolescents de 13 et 16 ans ont été interpellés cette nuit du Nouvel An à Trappes (Yvelines). Ils ont été surpris par un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) vers 1h30 dans une voiture stationnée rue Maurice Ravel dans l’intention d’y mettre feu. Ils ont été trouve en possession d’un briquet.



Les suspects, originaires de Montigny-le-Bretonneux et de Trappes, ont été placés en garde à vue pour « destruction du bien d’autrui par substance incendiaire ».