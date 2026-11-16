Trois phénomènes météorologiques sont annoncés dans l’Eure ce mardi 17 novembre. Météo-France place le département en vigilance jaune à différentes périodes de la journée.
Selon une information relayée par la préfecture de l’Eure, la vigilance jaune concernera les vents violents de 3 h à 10 h, puis de 15 h à 20 h.
Le risque de pluie-inondation sera également surveillé entre minuit et 8 h. Enfin, une vigilance jaune pour les orages est annoncée de 16 h à 20 h.
Les autorités appellent à la prudence, notamment lors des déplacements, et invitent la population à suivre l’évolution des prévisions sur le site de Météo-France.
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Selon une information relayée par la préfecture de l’Eure, la vigilance jaune concernera les vents violents de 3 h à 10 h, puis de 15 h à 20 h.
Le risque de pluie-inondation sera également surveillé entre minuit et 8 h. Enfin, une vigilance jaune pour les orages est annoncée de 16 h à 20 h.
Les autorités appellent à la prudence, notamment lors des déplacements, et invitent la population à suivre l’évolution des prévisions sur le site de Météo-France.
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