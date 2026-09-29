Maromme : accusé par un témoin d'avoir mis le feu dans les parties communes d'un immeuble

Le mis en cause a été trouvé avec un briquet et un couteau ouvert sur lui - Illustration © Adobe Stock
Les policiers rouennais sont intervenus dans la soirée de ce lundi 28 septembre, à Maromme dans la métropole de Rouen. Aux alentours de 22h30, ils ont été informés qu'un feu dont l'origine était volontaire avait été allumé devant la porte d’un logement, dans les parties communes d’un immeuble de la rue Paul-Painlevé.
Un témoin a formellement identifié l’un des suspects, un homme de 43 ans. Celui-ci a été retrouvé et interpellé à proximité de l’immeuble.
Un témoin a formellement identifié l’un des suspects, un homme de 43 ans. Celui-ci a été retrouvé et interpellé à proximité de l’immeuble.
Un briquet et un couteau
Alcoolisé, le quadragénaire était en possession d’un briquet et d’un couteau ouvert lors de son interpellation.
Il a été placé en garde à vue pour tentative de dégradation par un moyen dangereux et port d’une arme de catégorie D.
Il a été placé en garde à vue pour tentative de dégradation par un moyen dangereux et port d’une arme de catégorie D.