La tempête Austen arrive : des rafales à plus de 130 km/h attendues sur le littoral normand

La tempête Austen va déferler dès jeudi soir sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Sorties en mer, activités nautiques et promenades près des vagues sont à éviter.

Publié le Jeudi 22 Octobre 2026 à 08:30