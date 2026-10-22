La tempête Austen arrive : des rafales à plus de 130 km/h attendues sur le littoral normand

Légende : La tempête va déferler sur les côtes normandes. La préfecture maritime appelle à la vigilance et prudence sur le littoral dès ce jeudi soir - photo d’illustration Marie-Claude Vergne / Pexels
Le littoral normand se prépare à une forte dégradation météo. Dans un communiqué publié ce mercredi, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord alerte sur l’arrivée de la tempête Austen, attendue dès la soirée du jeudi 22 octobre et durant toute la journée du vendredi 23 octobre.
Les prévisions font état de vents moyens très forts, avec des rafales dépassant localement 130 km/h sur le littoral, d’une mer très forte à grosse et de fortes pluies. Des lames de tempête pourraient également frapper les côtes exposées..
Les prévisions font état de vents moyens très forts, avec des rafales dépassant localement 130 km/h sur le littoral, d’une mer très forte à grosse et de fortes pluies. Des lames de tempête pourraient également frapper les côtes exposées..
► Dernière heure
Toute la Normandie placée en vigilance orange pour vendredi
L’Eure, l’Orne, la Seine-Maritime et le Calvados rejoignent la Manche en vigilance orange pour vent, selon l’actualisation publiée ce jeudi matin par Météo-France. Cette vigilance concerne la journée de demain, vendredi 23 octobre, au passage de la tempête Austen. Les Yvelines restent en jaune pour vent.
Ne pas s’approcher pour regarder les vagues
À l’origine de cet épisode, une puissante dépression, dont la pression est estimée à environ 970 hPa, doit se creuser sur l’Atlantique puis gagner les îles Britanniques. Son intensité et sa trajectoire exactes restent sous surveillance, précise la préfecture maritime, qui invite à suivre les bulletins officiels de Météo-France et les prochains avis.
Pour les promeneurs, la consigne est claire : rester à distance des digues, des falaises, de l’estran et des ouvrages exposés. La houle et les lames de tempête peuvent surprendre, même lorsque le ciel est dégagé. Les autorités demandent de ne pas s’approcher du bord de mer pour observer le spectacle des vagues.
La pêche à pied et les activités nautiques sont également à proscrire pendant cet épisode : voile légère, kayak, paddle, char à voile ou encore baignade..
Pour les promeneurs, la consigne est claire : rester à distance des digues, des falaises, de l’estran et des ouvrages exposés. La houle et les lames de tempête peuvent surprendre, même lorsque le ciel est dégagé. Les autorités demandent de ne pas s’approcher du bord de mer pour observer le spectacle des vagues.
La pêche à pied et les activités nautiques sont également à proscrire pendant cet épisode : voile légère, kayak, paddle, char à voile ou encore baignade..
Aucune sortie en mer pendant la tempête
La préfecture maritime demande aux plaisanciers et navigateurs de ne prendre la mer à aucun moment pendant l’épisode tempétueux. Ceux qui seraient déjà en mer doivent adapter leur route et rejoindre sans délai un abri sûr si les conditions se dégradent.
Dans les ports, les propriétaires de bateaux sont invités à renforcer les amarres et à sécuriser le matériel susceptible d’être emporté par le vent. Les embarcations à terre ou installées sur une remorque doivent elles aussi être solidement arrimées.
Avant toute reprise des sorties, les usagers sont naturellement invités à consulter les bulletins de météo marine, les avis en vigueur et les horaires de marée.
Dans les ports, les propriétaires de bateaux sont invités à renforcer les amarres et à sécuriser le matériel susceptible d’être emporté par le vent. Les embarcations à terre ou installées sur une remorque doivent elles aussi être solidement arrimées.
Avant toute reprise des sorties, les usagers sont naturellement invités à consulter les bulletins de météo marine, les avis en vigueur et les horaires de marée.