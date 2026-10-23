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Tempête Austen dans l’Eure : 95 appels aux pompiers et 16 interventions recensées à 9h30



Publié le Vendredi 23 Octobre 2026 à 10:00


Tempête Austen dans l’Eure : 95 appels aux pompiers et 16 interventions recensées à 9h30
Légende : Deux-cent soixante dix sapeurs-pompiers sont mobilisés pour la tempête Austen - Illustration © infonormandie 

Les premières conséquences de la tempête Austen se font sentir dans l’Eure, ce vendredi 23 octobre. Entre 7h et 9h30, le centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers a reçu 95 appels, soit trois fois plus qu’en temps normal.

Au total, 270 sapeurs-pompiers sont mobilisés, un effectif renforcé de 20 % par rapport à une journée habituelle.

À 9h30, le SDIS 27 faisait état de cinq interventions, notamment pour des chutes d’arbres et de câbles. Les équipes des routes du Département avaient, de leur côté, effectué onze interventions.

Les secours appellent à limiter les déplacements, à rester éloigné des arbres et des lignes électriques et à ne jamais toucher un câble tombé au sol. Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse et à redoubler de vigilance.

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