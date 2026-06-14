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Malleville-sur-le-Bec : 500 m² détruits par un incendie dans une déchetterie

EURE


Dimanche 14 Juin 2026 - 10:15

Une vingtaine de sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés samedi soir pour un feu de déchetterie à Malleville-sur-le-Bec. L’incendie, circonscrit dans la nuit, a détruit 500 m² de surface.




23 sapeurs-pompiers ont été engagés pour éteindre l'incendie - Illustration
23 sapeurs-pompiers ont été engagés pour éteindre l'incendie - Illustration
Un incendie s’est déclaré samedi soir dans une déchetterie de Malleville-sur-le-Bec, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers ont été engagés peu avant 21h30 pour maîtriser les flammes sur ce site d’environ 5 000 m².

Après une reconnaissance des lieux, les soldats du feu ont déployé une lance canon à haut débit afin d’attaquer le foyer. Leur action a permis de circonscrire l’incendie et d’éviter une propagation plus importante.

Quatre casernes mobilisées

Au total, 500 m² ont été détruits par les flammes. L’intervention s’est prolongée jusqu’à environ 1 heure du matin et a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Pont-Authou, Brionne, Bernay et Pont-Audemer.

L’origine du départ de feu n’était pas connue dans l’immédiat.




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