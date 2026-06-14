Malleville-sur-le-Bec : 500 m² détruits par un incendie dans une déchetterie

Un incendie s’est déclaré samedi soir dans une déchetterie de Malleville-sur-le-Bec, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers ont été engagés peu avant 21h30 pour maîtriser les flammes sur ce site d’environ 5 000 m².



Après une reconnaissance des lieux, les soldats du feu ont déployé une lance canon à haut débit afin d’attaquer le foyer. Leur action a permis de circonscrire l’incendie et d’éviter une propagation plus importante.