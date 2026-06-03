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Louviers : un homme de 46 ans tué à l'arme blanche, victime probable d’un homicide

EURE


Mercredi 3 Juin 2026 - 21:53

Un homme a été retrouvé mort ce mercredi dans le jardin d'une propriété de Louviers. Les premières constatations orientent l'enquête vers un homicide volontaire. L'auteur est activement recherché.




Les policiers de Louviers-Val-de-Reuil poursuivaient ce soir leurs investigations, afin d'établir les circonstances de la mort de cet homme de 46 ans - Illustration © DGPN
Les policiers de Louviers-Val-de-Reuil poursuivaient ce soir leurs investigations, afin d'établir les circonstances de la mort de cet homme de 46 ans - Illustration © DGPN
Le corps d’un homme de 46 ans a été découvert ce mercredi 3 juin en fin de matinée dans une propriété de Louviers (Eure). Les premières constatations laissent penser à un décès provoqué par une arme blanche.

La victime, née en 1980, a été retrouvée sans vie dans le jardin d'une propriété située à l'écart de la ville, avenue des Peupliers. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait été tué de manière violente, vraisemblablement à l'arme blanche.

Un magistrat du parquet d'Évreux s'est rendu sur place. Une enquête de flagrance pour homicide volontaire a été immédiatement ouverte et confiée aux enquêteurs du commissariat de Louviers-Val-de-Reuil.

Une autopsie prévue vendredi

Un médecin légiste de l'Institut médico-légal de Rouen a procédé à un premier examen du corps sur les lieux de la découverte. Ses constatations ont confirmé l'hypothèse d'une « intervention probable d'un tiers », précise à infoNormandie le procureur de la République Rémi Coutin.

L'autopsie de la victime doit être réalisée vendredi matin à l'Institut médico-légal de Rouen afin de déterminer avec précision les circonstances du décès et la nature des blessures.

Selon un communiqué de la ville de Louviers, le drame se serait déroulé « sur fond de violences intra-familiales »


À ce stade, aucune interpellation n'a été effectuée. Les investigations se poursuivent afin d'identifier et retrouver l'auteur des faits.

« Toutes les investigations utiles sont engagées afin d'identifier et d'interpeller l'auteur des faits », indique le magistrat du parquet d'Évreux.
 




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