Louviers : un homme de 46 ans tué à l'arme blanche, victime probable d’un homicide

Le corps d’un homme de 46 ans a été découvert ce mercredi 3 juin en fin de matinée dans une propriété de Louviers (Eure). Les premières constatations laissent penser à un décès provoqué par une arme blanche.



La victime, née en 1980, a été retrouvée sans vie dans le jardin d'une propriété située à l'écart de la ville, avenue des Peupliers. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait été tué de manière violente, vraisemblablement à l'arme blanche.



Un magistrat du parquet d'Évreux s'est rendu sur place. Une enquête de flagrance pour homicide volontaire a été immédiatement ouverte et confiée aux enquêteurs du commissariat de Louviers-Val-de-Reuil.