Louviers : le jeune homme soupçonné d’avoir tué son père d’accueil mis en examen pour assassinat

Le suspect a finalement été localisé puis interpellé le 5 juin à 11 h 50 à proximité de la gare Saint-Charles, à Marseille, par les policiers de la brigade anticriminalité.



Ramené dans l’Eure par les enquêteurs de Val-de-Reuil avec l’appui de la Police aux frontières, il a été placé en garde à vue. Lors de ses auditions, il a reconnu être l’auteur du meurtre tout en contestant toute préméditation.



Selon ses déclarations, il souhaitait s’expliquer avec la victime au sujet de potentielles violences, après le départ du domicile de l’épouse et de la fille de celle-ci, avec lesquelles il avait conservé des liens. Il affirme que la confrontation aurait alors dégénéré.



Ses indications ont permis aux enquêteurs de retrouver l’arme utilisée ainsi que les vêtements portés au moment des faits.