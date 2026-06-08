Louviers : le jeune homme soupçonné d’avoir tué son père d’accueil mis en examen pour assassinat

Le meurtrier présumé a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Évreux - illustration Adobe Stock
Le meurtre d’un assistant familial de 46 ans, découvert le 3 juin dernier à Louviers, vient de connaître son épilogue avec la mise en examen et l’incarcération du principal suspect.
Le mercredi 3 juin, vers 11 h 30, les policiers de Val-de-Reuil étaient appelés sur les lieux après la découverte d’un homme inanimé à l’extérieur de son domicile. Sur place, les secours ne pouvaient que constater son décès. Les premières constatations révélaient la présence de blessures provoquées par une arme blanche.
La victime a été identifiée comme un homme de 46 ans exerçant, avec son épouse, la profession d’assistant familial pour le compte du conseil départemental de l’Eure.
Le mercredi 3 juin, vers 11 h 30, les policiers de Val-de-Reuil étaient appelés sur les lieux après la découverte d’un homme inanimé à l’extérieur de son domicile. Sur place, les secours ne pouvaient que constater son décès. Les premières constatations révélaient la présence de blessures provoquées par une arme blanche.
La victime a été identifiée comme un homme de 46 ans exerçant, avec son épouse, la profession d’assistant familial pour le compte du conseil départemental de l’Eure.
Une plaie mortelle au niveau du cou
Le parquet d’Évreux s’est immédiatement saisi de l’affaire et a ouvert une enquête de flagrance pour homicide, confiée au commissariat de Val-de-Reuil. Le médecin légiste requis a confirmé que la mort avait été causée par une arme blanche, relevant notamment une plaie au niveau du cou. L’arme du crime n’a toutefois pas été retrouvée dans un premier temps.
Très rapidement, les investigations se sont orientées vers un jeune homme de 19 ans et demi ayant été accueilli au sein de cette famille. Celui-ci avait disparu après les faits et faisait figure de principal suspect.
Face au risque de fuite et à la mobilité du jeune homme, le Service interdépartemental de police judiciaire de Rouen a été associé à l’enquête. D’importants moyens ont été mobilisés, notamment à Lyon, Grenoble et Marseille, afin de retrouver sa trace.
Très rapidement, les investigations se sont orientées vers un jeune homme de 19 ans et demi ayant été accueilli au sein de cette famille. Celui-ci avait disparu après les faits et faisait figure de principal suspect.
Face au risque de fuite et à la mobilité du jeune homme, le Service interdépartemental de police judiciaire de Rouen a été associé à l’enquête. D’importants moyens ont été mobilisés, notamment à Lyon, Grenoble et Marseille, afin de retrouver sa trace.
Interpellé à Marseille
Le suspect a finalement été localisé puis interpellé le 5 juin à 11 h 50 à proximité de la gare Saint-Charles, à Marseille, par les policiers de la brigade anticriminalité.
Ramené dans l’Eure par les enquêteurs de Val-de-Reuil avec l’appui de la Police aux frontières, il a été placé en garde à vue. Lors de ses auditions, il a reconnu être l’auteur du meurtre tout en contestant toute préméditation.
Selon ses déclarations, il souhaitait s’expliquer avec la victime au sujet de potentielles violences, après le départ du domicile de l’épouse et de la fille de celle-ci, avec lesquelles il avait conservé des liens. Il affirme que la confrontation aurait alors dégénéré.
Ses indications ont permis aux enquêteurs de retrouver l’arme utilisée ainsi que les vêtements portés au moment des faits.
Ramené dans l’Eure par les enquêteurs de Val-de-Reuil avec l’appui de la Police aux frontières, il a été placé en garde à vue. Lors de ses auditions, il a reconnu être l’auteur du meurtre tout en contestant toute préméditation.
Selon ses déclarations, il souhaitait s’expliquer avec la victime au sujet de potentielles violences, après le départ du domicile de l’épouse et de la fille de celle-ci, avec lesquelles il avait conservé des liens. Il affirme que la confrontation aurait alors dégénéré.
Ses indications ont permis aux enquêteurs de retrouver l’arme utilisée ainsi que les vêtements portés au moment des faits.
Placé en détention provisoire
À l’issue de sa garde à vue, le jeune homme a été présenté le 7 juin devant un magistrat du tribunal judiciaire d’Évreux. Une information judiciaire a été ouverte du chef d’assassinat.
À l’issue de son interrogatoire de première comparution, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. Il a été écroué à la maison d’arrêt d’Évreux.
L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction afin de déterminer avec précision les circonstances du passage à l’acte et d’établir l’éventuelle préméditation des faits.
À l’issue de son interrogatoire de première comparution, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. Il a été écroué à la maison d’arrêt d’Évreux.
L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction afin de déterminer avec précision les circonstances du passage à l’acte et d’établir l’éventuelle préméditation des faits.