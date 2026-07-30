Le Jour du Seigneur revient en Seine-Maritime avec une messe en direct de la Fête des moissons aux Grandes-Ventes

Le plus ancien magazine religieux de la télévision française installera ses caméras dans cette commune du pays de Bray, où la Fête des moissons réunit chaque été habitants et visiteurs autour d’une célébration religieuse suivie d’animations festives. Organisée depuis près de 80 ans, cette manifestation constitue l’un des rendez-vous incontournables de la vie locale.
La célébration, retransmise en direct à partir de 11 heures sur France 2, sera présidée par le père Antoine Nguyen, curé de la paroisse Notre-Dame d’Arques – Val de Varenne. L’homélie sera assurée par le père Denis Ledogar, assomptionniste.
La célébration, retransmise en direct à partir de 11 heures sur France 2, sera présidée par le père Antoine Nguyen, curé de la paroisse Notre-Dame d’Arques – Val de Varenne. L’homélie sera assurée par le père Denis Ledogar, assomptionniste.
Entre documentaire, messe et patrimoine religieux
L’émission débutera à 10 h 30 avec le documentaire « Le champ du Ciel, un jésuite en Corée du Sud », réalisé par Carine Poidatz. Pendant 26 minutes, les téléspectateurs suivront le parcours singulier du père Bernard Senécal, jésuite canadien devenu agriculteur dans la campagne coréenne et maître zen reconnu, conciliant vie paysanne, spiritualité chrétienne et tradition bouddhiste.
À 11 h 55, après la messe, Le Jour du Seigneur proposera un nouvel épisode de la série estivale « Les clés de nos églises ». Guidé par le théologien et historien de l’art Jean-Paul Deremble, ce rendez-vous de trois minutes conduira les téléspectateurs à l’église Saint-Pierre-de-Prades, où une relique de saint Valentin servira de fil conducteur pour évoquer le sacrement du mariage chrétien.
À 11 h 55, après la messe, Le Jour du Seigneur proposera un nouvel épisode de la série estivale « Les clés de nos églises ». Guidé par le théologien et historien de l’art Jean-Paul Deremble, ce rendez-vous de trois minutes conduira les téléspectateurs à l’église Saint-Pierre-de-Prades, où une relique de saint Valentin servira de fil conducteur pour évoquer le sacrement du mariage chrétien.
À SAVOIR – Les horaires
• 10 h 30 : documentaire Le champ du Ciel, un jésuite en Corée du Sud (26 min)
• 11 h 00 : messe en direct de la Fête des moissons des Grandes-Ventes (Seine-Maritime)
• 11 h 55 : Les clés de nos églises – épisode consacré à l’église Saint-Pierre-de-Prades et au sacrement du mariage.
• 10 h 30 : documentaire Le champ du Ciel, un jésuite en Corée du Sud (26 min)
• 11 h 00 : messe en direct de la Fête des moissons des Grandes-Ventes (Seine-Maritime)
• 11 h 55 : Les clés de nos églises – épisode consacré à l’église Saint-Pierre-de-Prades et au sacrement du mariage.