Le Jour du Seigneur revient en Seine-Maritime avec une messe en direct de la Fête des moissons aux Grandes-Ventes

Deux semaines après avoir retransmis la messe anniversaire en mémoire du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, l’émission Le Jour du Seigneur fait une nouvelle étape en Seine-Maritime. Dimanche 9 août, France 2 diffusera en direct une messe en plein air depuis Les Grandes-Ventes, à l’occasion de la traditionnelle Fête des moissons.

Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 à 12:17