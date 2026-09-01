Seine-Maritime : une élève policière confisque les clés d'une conductrice fortement alcoolisée

La conduite particulièrement dangereuse d’une Smart Fortwo a attiré l’attention de la future policière, vers 21 h 50, route de Duclair. Âgée de 28 ans, elle est parvenue à faire arrêter le véhicule, avant de couper le contact et de retirer les clés.



À leur arrivée, les policiers ont pris en charge la conductrice, une Parisienne de 52 ans qui n’était pas en mesure de présenter immédiatement son permis ni la carte grise de la voiture.