Seine-Maritime : une élève policière confisque les clés d'une conductrice fortement alcoolisée

La quinquagénaire, interpellée par une élève policière hors service, a été emmenée à l'hôtel de police pour une série de vérifications - Illustration
La conduite particulièrement dangereuse d’une Smart Fortwo a attiré l’attention de la future policière, vers 21 h 50, route de Duclair. Âgée de 28 ans, elle est parvenue à faire arrêter le véhicule, avant de couper le contact et de retirer les clés.
À leur arrivée, les policiers ont pris en charge la conductrice, une Parisienne de 52 ans qui n’était pas en mesure de présenter immédiatement son permis ni la carte grise de la voiture.
À leur arrivée, les policiers ont pris en charge la conductrice, une Parisienne de 52 ans qui n’était pas en mesure de présenter immédiatement son permis ni la carte grise de la voiture.
Plus de trois fois la limite autorisée
La quinquagénaire a expliqué qu’elle revenait de vacances à Dieppe, où elle avait consommé une quantité importante d’alcool. Elle aurait décidé de reprendre la route vers Paris afin d’éviter de payer une nuit d’hôtel.
Le contrôle a révélé un taux de 0,81 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit environ 1,62 g par litre de sang. Elle a été placée en garde à vue, son permis retenu et sa voiture envoyée en fourrière.
Le contrôle a révélé un taux de 0,81 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit environ 1,62 g par litre de sang. Elle a été placée en garde à vue, son permis retenu et sa voiture envoyée en fourrière.