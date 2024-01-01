Le Havre : sans permis, il tente d’échanger sa place avec sa passagère devant les policiers

Le conducteur d’une Renault Laguna et sa passagère ont été placés en garde à vue samedi soir. Tous deux se sont montrés particulièrement agressifs lors du contrôle, proférant des insultes et menaces envers les policiers.

Publié le Lundi 3 Août 2026 à 13:45