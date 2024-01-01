Le Havre : sans permis, il tente d’échanger sa place avec sa passagère devant les policiers

Une patrouille a repéré le conducteur d'une Renault Laguna dont le pare-brise était explosé - Illustration © Adobe Stock
Une patrouille du commissariat du Havre a remarqué, vers 18h35, une Renault Laguna circulant à contresens rue Aristide-Briand. Le véhicule, dont le pare-brise était entièrement brisé, avançait en faisant des embardées.
Les policiers ont intercepté la voiture au niveau du numéro 312. À leur approche, le conducteur a tenté d’échanger précipitamment sa place avec sa passagère. Il s’est toutefois retrouvé bloqué, la jambe gauche encore engagée du côté conducteur.
Les policiers ont intercepté la voiture au niveau du numéro 312. À leur approche, le conducteur a tenté d’échanger précipitamment sa place avec sa passagère. Il s’est toutefois retrouvé bloqué, la jambe gauche encore engagée du côté conducteur.
Insultes et menaces envers les forces de l'ordre
L’homme de 28 ans, domicilié au Havre, a refusé de se soumettre aux injonctions et reconnu qu’il conduisait sans permis. Sa passagère de 18 ans, domiciliée à Gonfreville-l’Orcher, a également multiplié les insultes et les menaces. Elle aurait notamment repoussé une policière lors de la palpation de sécurité.
Les deux occupants ont été maîtrisés puis interpellés. Le conducteur est notamment poursuivi pour refus d’obtempérer, tentative de soustraction au contrôle et conduite sans permis. Des faits d’outrage et de rébellion sont également retenus.
La Laguna n’était pas assurée et son contrôle technique était périmé depuis 2024. Elle a été immobilisée puis conduite à la fourrière administrative.
Les deux occupants ont été maîtrisés puis interpellés. Le conducteur est notamment poursuivi pour refus d’obtempérer, tentative de soustraction au contrôle et conduite sans permis. Des faits d’outrage et de rébellion sont également retenus.
La Laguna n’était pas assurée et son contrôle technique était périmé depuis 2024. Elle a été immobilisée puis conduite à la fourrière administrative.