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Le Havre : ivre à vélo, et en possession de cannabis, il refuse tous les dépistages


Le cycliste, alcoolisé, faisait des embardées entre les voitures avec un homme circulant à trottinette. Il a été placé en garde à vue.


Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 14:35



Illustration © infonormandie
Illustration © infonormandie
Une trottinette et un vélo zigzaguant entre les voitures ont attiré l’attention d’une patrouille de police, dans la nuit du mardi 28 juillet, vers 2 h 20, boulevard Winston-Churchill, à l’intersection de la rue Gustave-Brindeau, au Havre.

Les policiers ont activé leurs avertisseurs lumineux et sonores. Les deux conducteurs, âgés respectivement de 36 ans pour celui de la trottinette et de 30 ans pour le cycliste, se sont arrêtés.

Deux morceaux de résine de cannabis

Lors du contrôle, le cycliste, âgé de 30 ans, présentait tous les signes caractéristiques de l’ivresse. Conduit au commissariat, il a catégoriquement refusé de se soumettre à l’éthylomètre.

Le trentenaire a également refusé les différents dépistages de stupéfiants proposés par les policiers, notamment les prélèvements salivaires et sanguins.

Interpellé et placé en garde à vue, il a été trouvé en possession de deux morceaux de résine de cannabis. Aucun délit n’a été signalé concernant le conducteur de la trottinette qui a été laissé libre.


Tags : alcool, cycliste, enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime, stupéfiants

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