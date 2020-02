La victime poursuit le voleur et récupère son sac à main, à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

L’auteur d’un vol de sac à main a été interpellé près de la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Le voleur, âgé de 31 ans, poursuivi par la victime, a pu récupérer son sac.



Elle a raconté aux policiers, qui ont interpellé l’individu, qu’elle avait posé son sac à main près d’elle quand elle a remarqué qu’un inconnu venait de s’en emparer et prenait la fuite. C’est alors qu’elle s’est lancée à sa poursuite et a récupéré son bien.



Les faits se sont déroulés ce mercredi vers 12h30, place du 8-Mai 1945, dans la zone de sécurité prioritaire.



Le mis en cause, formellement reconnu par la victime, a été placé en garde à vue.