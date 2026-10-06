L'autoroute A14 fermée vers Paris du 18 au 30 octobre entre Nanterre et La Défense

Ces travaux doivent permettre de poursuivre la modernisation du réseau incendie du tunnel.- Photo ©DIRIF
Les automobilistes empruntant l’A14 vers Paris devront suivre une déviation à hauteur de Nanterre (Hauts-de-Seine). Du dimanche 18 au vendredi 30 octobre 2026, la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) annonce une fermeture continue, 24 heures sur 24, depuis l’entrée du tunnel de l’A14 à Nanterre jusqu’au début du tunnel de La Défense.
Certaines bretelles de liaison depuis l’A86 intérieure et extérieure seront également fermées. En revanche, les accès en provenance de la N192 et de la N1013 resteront ouverts à la circulation.
Certaines bretelles de liaison depuis l’A86 intérieure et extérieure seront également fermées. En revanche, les accès en provenance de la N192 et de la N1013 resteront ouverts à la circulation.
Quels itinéraires pour rejoindre Paris ou Poissy ?
Pour rejoindre le tunnel de La Défense, les usagers arrivant de l’A86 ou de l’A14 dans le sens province-Paris seront dirigés vers la RD914 en direction de Paris, puis vers les boulevards Patrick-Devedjian et Pierre-Gaudin (RD993).
Les automobilistes souhaitant se diriger vers Poissy seront invités à emprunter la sortie n°1, puis l’avenue de la Commune-de-Paris (RD986), pour rejoindre l’autoroute A14. En amont du chantier, les panneaux à messages variables afficheront en temps réel les conditions de circulation et les déviations.
Les automobilistes souhaitant se diriger vers Poissy seront invités à emprunter la sortie n°1, puis l’avenue de la Commune-de-Paris (RD986), pour rejoindre l’autoroute A14. En amont du chantier, les panneaux à messages variables afficheront en temps réel les conditions de circulation et les déviations.
Une deuxième phase de travaux dans le tunnel
Ce chantier prolonge une première intervention menée en avril 2026, au cours de laquelle la majorité des supports et des tuyauteries du réseau incendie avaient été posés.
Cette nouvelle phase prévoit l’installation des vannes, des ventouses et des purges, ainsi que le raccordement électrique au réseau existant, précise la DiRIF.
Cette nouvelle phase prévoit l’installation des vannes, des ventouses et des purges, ainsi que le raccordement électrique au réseau existant, précise la DiRIF.