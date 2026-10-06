L'autoroute A14 fermée vers Paris du 18 au 30 octobre entre Nanterre et La Défense

Pour rejoindre le tunnel de La Défense, les usagers arrivant de l’A86 ou de l’A14 dans le sens province-Paris seront dirigés vers la RD914 en direction de Paris, puis vers les boulevards Patrick-Devedjian et Pierre-Gaudin (RD993).



Les automobilistes souhaitant se diriger vers Poissy seront invités à emprunter la sortie n°1, puis l’avenue de la Commune-de-Paris (RD986), pour rejoindre l’autoroute A14. En amont du chantier, les panneaux à messages variables afficheront en temps réel les conditions de circulation et les déviations.