L’auteur d’une agression sexuelle en garde à vue au commissariat de Rambouillet (Yvelines)

Une jeune femme a été victime d’une agression sexuelle ce vendredi en début d’après-midi à Rambouillet (Yvelines).



La victime, âgée de 19 ans, a déclaré avoir été abordée par un inconnu qui sortait de sa voiture alors qu’elle promenait son chien rue des Marais, vers 14h30.



L’individu l’a ensuite suivie jusque dans son immeuble et a profité d’être enfermé avec elle dans l’ascenseur pour lui caresser les fesses et tenter de l’embrasser de force.



La jeune femme est allée immédiatement au commissariat pour déposer plainte.



Formellement reconnu par la victime, l’auteur des faits, un homme de 48 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.