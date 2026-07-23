Incendie en Gironde : vingt pompiers de l’Eure envoyés en renfort à Saumos ce jeudi matin

Les renforts du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ont pris la route de la Gironde ce jeudi matin - Photo ©Sdis27
Vingt sapeurs-pompiers eurois ont quitté le département ce jeudi matin pour rejoindre la Gironde, où ils participeront à la lutte contre l’incendie de Saumos.
Les renforts ont pris la route à 7 heures. Ils sont intégrés à la colonne « Normandie Est », constituée de sapeurs-pompiers de l’Eure, de Seine-Maritime et d’Eure-et-Loir.
Cette mobilisation interdépartementale doit permettre de renforcer le dispositif déjà engagé sur le feu de Saumos.
Les renforts ont pris la route à 7 heures. Ils sont intégrés à la colonne « Normandie Est », constituée de sapeurs-pompiers de l’Eure, de Seine-Maritime et d’Eure-et-Loir.
Cette mobilisation interdépartementale doit permettre de renforcer le dispositif déjà engagé sur le feu de Saumos.
226 pompiers mobilisables dans l’Eure
Malgré le départ de ces vingt sapeurs-pompiers, la couverture opérationnelle reste assurée dans l’Eure. Le service départemental d’incendie et de secours indique que 226 pompiers sont actuellement de garde ou d’astreinte pour intervenir dans le département.
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