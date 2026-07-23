Incendie en Gironde : vingt pompiers de l’Eure envoyés en renfort à Saumos ce jeudi matin


Vingt sapeurs-pompiers de l’Eure ont quitté le département ce jeudi matin pour rejoindre la Gironde. Ils viennent renforcer les moyens mobilisés sur le violent incendie qui touche la commune de Saumos, tout en maintenant la capacité opérationnelle du SDIS dans l'Eure.



Jeudi 23 Juillet 2026 - 10:54


Les renforts du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ont pris la route de la Gironde ce jeudi matin - Photo ©Sdis27
Les renforts du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ont pris la route de la Gironde ce jeudi matin - Photo ©Sdis27
Vingt sapeurs-pompiers eurois ont quitté le département ce jeudi matin pour rejoindre la Gironde, où ils participeront à la lutte contre l’incendie de Saumos.

Les renforts ont pris la route à 7 heures. Ils sont intégrés à la colonne « Normandie Est », constituée de sapeurs-pompiers de l’Eure, de Seine-Maritime et d’Eure-et-Loir.

Cette mobilisation interdépartementale doit permettre de renforcer le dispositif déjà engagé sur le feu de Saumos.

226 pompiers mobilisables dans l’Eure

Malgré le départ de ces vingt sapeurs-pompiers, la couverture opérationnelle reste assurée dans l’Eure. Le service départemental d’incendie et de secours indique que 226 pompiers sont actuellement de garde ou d’astreinte pour intervenir dans le département.


Tags : Eure, Gironde, incendie, pompiers, renfort, Saumos


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