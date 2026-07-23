Incendie en Gironde : vingt pompiers de l’Eure envoyés en renfort à Saumos ce jeudi matin

Vingt sapeurs-pompiers de l’Eure ont quitté le département ce jeudi matin pour rejoindre la Gironde. Ils viennent renforcer les moyens mobilisés sur le violent incendie qui touche la commune de Saumos, tout en maintenant la capacité opérationnelle du SDIS dans l'Eure.