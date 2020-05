Guet apens à Buchelay (Yvelines) : venu acheter un deux roues, il se fait voler 1500€

Un homme de 24 ans a été menacé et dévalisé par trois inconnus vendredi soir à Buchelay, près de Mantes (Yvelines).



L’agression s’est déroulée vers 20h30, dans l’impasse des Closeaux sur la zone d’activité. Le jeune homme, venu de Dreux (Eure-et-Loir) avait rendez-vous avec le supposé vendeur d’un deux roues.



Lorsqu’il est arrivé sur place, il s’est trouvé face à trois hommes qui l’ont menacé avec une arme de poing et une bombe lacrymogène. Pour intimider la victime, l’un des agresseurs a tiré en l’air tandis qu’un complice l’a aspergée de gaz lacrymogène. Les auteurs de ce guet apens se sont alors emparés des 1 500€ en numéraire que le jeune homme avait sur lui pour acheter le deux roues et ont pris la fuite.



Bien que rapidement sur les lieux, les policiers n’ont pas été en mesure de retrouver les agresseurs dont le signalement a été diffusé à toutes les patrouilles.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Mantes-la-Jolie pour vol avec violences.