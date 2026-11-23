Repenser les déplacements quotidiens dans un rayon de 30 à 40 kilomètres autour de Rouen, désengorger les routes et proposer des alternatives efficaces à la voiture individuelle : le projet de Service express régional métropolitain (SERM) du Grand Rouen franchit une étape décisive avec l’attribution officielle de ce statut par le ministre des Transports.
Engagée depuis 2024, la démarche associe l’État, la Société des grands projets, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la communauté d’agglomération Seine-Eure. Le dossier avait été déposé auprès du ministère fin 2025.
Engagée depuis 2024, la démarche associe l’État, la Société des grands projets, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la communauté d’agglomération Seine-Eure. Le dossier avait été déposé auprès du ministère fin 2025.
Une offre de transport qui dépasse le ferroviaire
Le futur réseau ne se limitera pas aux liaisons ferroviaires. L’ambition est de développer une offre de transport mieux coordonnée, associant les TER, les réseaux de bus à haut niveau de service, le covoiturage et les déplacements à vélo.
Le dispositif prévoit également une information des voyageurs en temps réel ainsi qu’une tarification simplifiée et incitative.
Outre la réduction des embouteillages et des émissions de CO₂, le projet doit faciliter l’accès aux pôles d’emploi et de services, notamment pour les habitants des territoires éloignés du cœur de l’agglomération rouennaise.
Le dispositif prévoit également une information des voyageurs en temps réel ainsi qu’une tarification simplifiée et incitative.
Outre la réduction des embouteillages et des émissions de CO₂, le projet doit faciliter l’accès aux pôles d’emploi et de services, notamment pour les habitants des territoires éloignés du cœur de l’agglomération rouennaise.
Un accès prioritaire aux financements publics
La reconnaissance officielle du SERM ouvre la voie à un accès prioritaire aux financements de l’État, de la Région et de l’Europe. Elle doit également permettre de renforcer la coordination entre les différents partenaires et d’assurer une meilleure articulation avec les autres projets de transport en Normandie.
Le ministère des Transports a notamment salué la qualité du dossier, ses perspectives de financement et l’ambition affichée en matière de mobilité durable.
Le ministère des Transports a notamment salué la qualité du dossier, ses perspectives de financement et l’ambition affichée en matière de mobilité durable.
De premiers travaux engagés dans l’Eure
Si les études se poursuivent pour affiner le projet, les premières réalisations sont déjà visibles sur le territoire. La préfecture de la Seine-Maritime cite notamment les travaux en cours au pôle d’échanges de la gare de Pont-de-l’Arche, dans l’Eure, qui préfigurent les futures infrastructures du SERM.
À ce jour, aucun calendrier précis de mise en service du réseau ni montant global d’investissement n’est communiqué.
À ce jour, aucun calendrier précis de mise en service du réseau ni montant global d’investissement n’est communiqué.