Le futur réseau ne se limitera pas aux liaisons ferroviaires. L’ambition est de développer une offre de transport mieux coordonnée, associant les TER, les réseaux de bus à haut niveau de service, le covoiturage et les déplacements à vélo.



Le dispositif prévoit également une information des voyageurs en temps réel ainsi qu’une tarification simplifiée et incitative.



Outre la réduction des embouteillages et des émissions de CO₂, le projet doit faciliter l’accès aux pôles d’emploi et de services, notamment pour les habitants des territoires éloignés du cœur de l’agglomération rouennaise.