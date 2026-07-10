A Fécamp, la « Descente aux flambeaux » interdite par le préfet de Seine-Maritime

Le cortège de motos ne pourra pas s’élancer lundi 13 juillet à 21 heures entre Saint-Léonard et Fécamp. Le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté interdisant cette manifestation baptisée « Descente aux flambeaux », annoncée sur les réseaux sociaux mais jamais déclarée auprès des services de l’État.
Selon la préfecture, aucun organisateur ne s’est identifié ni n’a pris contact avec les autorités locales ou départementales. Le rassemblement, présenté comme une balade et une parade de motos, aurait pourtant dû être soumis aux règles applicables aux concentrations de véhicules motorisés sur la voie publique.
Selon la préfecture, aucun organisateur ne s’est identifié ni n’a pris contact avec les autorités locales ou départementales. Le rassemblement, présenté comme une balade et une parade de motos, aurait pourtant dû être soumis aux règles applicables aux concentrations de véhicules motorisés sur la voie publique.
Plus de 4 000 motos lors de l’édition 2022
Faute de déclaration, le projet n’a pas pu être examiné par la commission départementale de sécurité routière, chargée d’évaluer le parcours et les mesures prévues pour protéger les participants et les autres usagers.
Un événement similaire avait rassemblé plus de 4 000 motos en 2022. Cette édition avait alors été autorisée après validation d’un dispositif de sécurité. Depuis, la manifestation aurait été reconduite chaque année sans demande d’autorisation, malgré les démarches entreprises par les services de l’État pour identifier ses organisateurs.
La préfecture souligne qu’aucune mesure d’encadrement du cortège, de gestion des intersections ou de coordination avec les forces de l’ordre n’a été prévue. Le parcours envisagé devait également passer à proximité du bal des sapeurs-pompiers organisé le même soir à Fécamp, faisant craindre des difficultés de circulation et des troubles pour les riverains.
Un événement similaire avait rassemblé plus de 4 000 motos en 2022. Cette édition avait alors été autorisée après validation d’un dispositif de sécurité. Depuis, la manifestation aurait été reconduite chaque année sans demande d’autorisation, malgré les démarches entreprises par les services de l’État pour identifier ses organisateurs.
La préfecture souligne qu’aucune mesure d’encadrement du cortège, de gestion des intersections ou de coordination avec les forces de l’ordre n’a été prévue. Le parcours envisagé devait également passer à proximité du bal des sapeurs-pompiers organisé le même soir à Fécamp, faisant craindre des difficultés de circulation et des troubles pour les riverains.
Des sanctions à la clé
Les fortes chaleurs et la mobilisation déjà importante des services de secours ont également pesé dans la décision. Dans ce contexte, les autorités estiment ne pas pouvoir garantir la sécurité des motards, des spectateurs et des autres usagers de la route.
Le préfet appelle les participants à ne pas rejoindre le rassemblement et prévient que « les conduites à risques seront sanctionnées ». Il rappelle que toute manifestation organisée sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Le préfet appelle les participants à ne pas rejoindre le rassemblement et prévient que « les conduites à risques seront sanctionnées ». Il rappelle que toute manifestation organisée sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable.