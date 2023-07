Fête de l'air sur l'aérodrome des Mureaux : un retour attendu ce samedi 8 juillet

Ce samedi 8 juillet 2023, se tient la Fête de l’air organisée par l'aéroclub Roger Janin sur l’aérodrome des Mureaux-Verneuil (Yvelines).



A l’occasion de cette 12e édition qui signe le grand retour de ce meeting depuis 2019, les équipes des escadrons de transport 3/62 Ventoux et 1/62 Vercors de la BA105 d’Evreux (Eure) seront présents sur la manifestation de 9h à 18h autour de l’exposition statique d’un Casa CN-235 et d’un stand tradition.



La Patrouille de France et le Rafale Solo Display seront également mis à l’honneur lors de démonstrations aériennes.



L'accès au meeting est gratuit.