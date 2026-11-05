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Fermeture de l’A13 : l’A14 sera totalement gratuite en semaine, sans abonnement ni démarche


À onze jours de la fermeture du tunnel de Saint-Cloud, le ministre des Transports a détaillé, ce jeudi 5 novembre, les mesures destinées à limiter les perturbations. Gratuité de l’A14, renforcement des bus et recours au train : l’État tente d’amortir le choc d’un chantier qui durera plus de neuf mois.




Jeudi 5 Novembre 2026 à 14:22

Philippe Tabarot, ministre des Transports - Source : Ivan Guilbert_Terra
Philippe Tabarot, ministre des Transports - Source : Ivan Guilbert_Terra
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a confirmé ce jeudi, que l’autoroute A14 sera entièrement gratuite dans le sens Paris-province, du lundi au vendredi, hors jours fériés, pour les voitures et les véhicules utilitaires légers.

Contrairement au dispositif de réduction de 50 % initialement envisagé, les automobilistes n’auront aucune démarche à effectuer ni abonnement à souscrire pour profiter de cette gratuité.

« Il n'était pas question pour nous de compliquer davantage les déplacements des automobilistes durant cette période », a insisté le ministre.

Cette mesure doit permettre aux salariés qui empruntent habituellement l’A13 de disposer d’un itinéraire alternatif sans surcoût. Durant l’été 2027, lorsque l’A13 sera fermée dans les deux sens, la gratuité de l’A14 sera également étendue au sens province-Paris, selon les mêmes conditions.

Lire ici l'article complet d'infoNormandie


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