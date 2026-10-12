Évreux : une exposition pour les 60 ans du premier concert du Jimi Hendrix Experience

La médiathèque Rolland-Plaisance, à Évreux (Eure), met à l’honneur le premier concert du Jimi Hendrix Experience. Une plongée dans l’histoire du rock et l’effervescence des années 1960.

Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 10:39