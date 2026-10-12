Évreux : une exposition pour les 60 ans du premier concert du Jimi Hendrix Experience

Avant de devenir une figure majeure du rock, Jimi Hendrix a fait ses premiers pas avec le Experience sur une scène ébroïcienne. Cet épisode de l’histoire locale est au cœur de l’exposition « Évreux 66 : The Jimi Hendrix Experience », présentée à la médiathèque Rolland-Plaisance.
Conçue sous le commissariat d’Axel Desgrouas, auteur et musicien, l’exposition revient sur ce concert d'octobre 1966 et sur l’émergence d’un artiste qui allait profondément transformer l’histoire du rock. Elle replace aussi cette aventure dans une époque où la musique accompagnait les aspirations d’une jeunesse en quête de liberté et de nouvelles formes d’expression.
Conçue sous le commissariat d’Axel Desgrouas, auteur et musicien, l’exposition revient sur ce concert d'octobre 1966 et sur l’émergence d’un artiste qui allait profondément transformer l’histoire du rock. Elle replace aussi cette aventure dans une époque où la musique accompagnait les aspirations d’une jeunesse en quête de liberté et de nouvelles formes d’expression.
Du blues aux expérimentations psychédéliques
Des clubs de blues aux explorations psychédéliques, le parcours invite à découvrir les courants qui ont nourri cette révolution musicale. Il tisse également des liens entre les années 1960 et les créations contemporaines, autour de l’audace et de l’invention.
En faisant dialoguer patrimoine ébroïcien et histoire de la musique, « Évreux 66 » propose de redécouvrir la place singulière de la ville dans les débuts du Jimi Hendrix Experience.
En faisant dialoguer patrimoine ébroïcien et histoire de la musique, « Évreux 66 » propose de redécouvrir la place singulière de la ville dans les débuts du Jimi Hendrix Experience.
► Infos pratiques
« Évreux 66 : The Jimi Hendrix Experience », à la médiathèque Rolland-Plaisance, à Évreux. Du 10 octobre 2026 au 23 janvier 2027. Programme détaillé sur culture.evreux.fr.
« Évreux 66 : The Jimi Hendrix Experience », à la médiathèque Rolland-Plaisance, à Évreux. Du 10 octobre 2026 au 23 janvier 2027. Programme détaillé sur culture.evreux.fr.