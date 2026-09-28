Bourth (Eure) : un concert folk et humoristique avec RienDansTonFolk

Le concert sera assuré par le trio RienDansTonFolk, dans une ambiance mêlant musique country, humour et convivialité.
Le Silo propose une nouvelle soirée musicale hors les murs, vendredi 16 octobre 2026, à la salle des fêtes de Bourth, dans l’Eure. Le concert sera assuré par le trio RienDansTonFolk, dans une ambiance mêlant musique country, humour et convivialité.
Les portes ouvriront à 19h30. L’entrée sera gratuite et une buvette ainsi qu’un service de restauration seront proposés sur place.
Les portes ouvriront à 19h30. L’entrée sera gratuite et une buvette ainsi qu’un service de restauration seront proposés sur place.
Des classiques revisités façon country
Organisée par Le Silo en partenariat avec la médiathèque de Bourth, cette soirée s’inscrit dans un programme de sept concerts hors les murs. L’objectif est de proposer des rendez-vous culturels au plus près des habitants, dans différentes communes du territoire.
RienDansTonFolk revisite les grands succès des années 1970 et 1980 dans un univers inspiré de la folk et de la country américaines. Le trio s’appuie sur un banjo, une contrebasse et des harmonies vocales pour donner une nouvelle couleur à des chansons populaires connues du public.
Entre deux morceaux, les musiciens cultivent l’humour, l’improvisation et l’autodérision. Leur spectacle se veut participatif et devrait inciter les spectateurs à chanter, taper dans leurs mains ou esquisser quelques pas de danse.
RienDansTonFolk revisite les grands succès des années 1970 et 1980 dans un univers inspiré de la folk et de la country américaines. Le trio s’appuie sur un banjo, une contrebasse et des harmonies vocales pour donner une nouvelle couleur à des chansons populaires connues du public.
Entre deux morceaux, les musiciens cultivent l’humour, l’improvisation et l’autodérision. Leur spectacle se veut participatif et devrait inciter les spectateurs à chanter, taper dans leurs mains ou esquisser quelques pas de danse.
Une soirée à partager en famille
Avec son ambiance chaleureuse, RienDansTonFolk revendique un style décalé, à mi-chemin entre les grands espaces américains et les fêtes de village. Le concert est présenté comme un rendez-vous accessible à tous, à partager en famille ou entre amis.
L’entrée étant gratuite, aucune réservation n’est annoncée. La buvette et la restauration permettront au public de prolonger la soirée sur place.
L’entrée étant gratuite, aucune réservation n’est annoncée. La buvette et la restauration permettront au public de prolonger la soirée sur place.
INFOS PRATIQUES - Concert hors les murs – RienDansTonFolk
Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 19h30
Salle des fêtes de Bourth (Eure)
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Informations : www.ruche-silo.fr/concerts
Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 19h30
Salle des fêtes de Bourth (Eure)
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Informations : www.ruche-silo.fr/concerts