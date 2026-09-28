Bourth (Eure) : un concert folk et humoristique avec RienDansTonFolk

Organisée par Le Silo en partenariat avec la médiathèque de Bourth, cette soirée s’inscrit dans un programme de sept concerts hors les murs. L’objectif est de proposer des rendez-vous culturels au plus près des habitants, dans différentes communes du territoire.



RienDansTonFolk revisite les grands succès des années 1970 et 1980 dans un univers inspiré de la folk et de la country américaines. Le trio s’appuie sur un banjo, une contrebasse et des harmonies vocales pour donner une nouvelle couleur à des chansons populaires connues du public.



Entre deux morceaux, les musiciens cultivent l’humour, l’improvisation et l’autodérision. Leur spectacle se veut participatif et devrait inciter les spectateurs à chanter, taper dans leurs mains ou esquisser quelques pas de danse.