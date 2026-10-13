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Tags : Eure, Evreux, Mouvement lycéen


Évreux : un lycéen de 17 ans interpellé pour « injures publiques » envers les policiers


Un adolescent a été placé en garde à vue lors du rassemblement de soutien à la mobilisation lycéenne, ce mardi à Évreux (Eure). La préfecture lui reproche d’avoir brandi une pancarte « ACAB » et scandé cet acronyme.


Publié le Mardi 13 Octobre 2026 à 18:47


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La manifestation organisée ce mardi 13 octobre au matin à Évreux, dans le cadre de la journée nationale d’action en soutien à la mobilisation lycéenne, a réuni 200 personnes, dont une vingtaine de lycéens. Ce rassemblement déclaré s’est déroulé dans le calme, indique la préfecture de l’Eure dans un communiqué.

Lors des prises de parole devant la préfecture, un lycéen de 17 ans aurait toutefois proféré des injures publiques à l’encontre des policiers. Selon la préfectgure, l’adolescent, scolarisé dans un établissement d’Évreux, brandissait une pancarte portant l’inscription « ACAB », un acronyme insultant visant les policiers, qu’il aurait également scandé à plusieurs reprises.

Une plainte déposée par la police

Le mineur a été interpellé puis placé en garde à vue pendant quelques heures, « dans l’attente de l’arrivée de ses parents », précise la préfecture.

La police a déposé plainte. Il appartient désormais au parquet d’Évreux de décider des suites à donner à cette affaire.


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