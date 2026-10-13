Évreux : un lycéen de 17 ans interpellé pour « injures publiques » envers les policiers

La manifestation organisée ce mardi 13 octobre au matin à Évreux, dans le cadre de la journée nationale d’action en soutien à la mobilisation lycéenne, a réuni 200 personnes, dont une vingtaine de lycéens. Ce rassemblement déclaré s’est déroulé dans le calme, indique la préfecture de l’Eure dans un communiqué.



Lors des prises de parole devant la préfecture, un lycéen de 17 ans aurait toutefois proféré des injures publiques à l’encontre des policiers. Selon la préfectgure, l’adolescent, scolarisé dans un établissement d’Évreux, brandissait une pancarte portant l’inscription « ACAB », un acronyme insultant visant les policiers, qu’il aurait également scandé à plusieurs reprises.