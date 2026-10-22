Évreux : les moutons vont traverser la ville pour rejoindre leurs quartiers d’hiver

Le mercredi 25 novembre, le domaine de Trangis accueillera une journée d’animations, de 9 heures à midi et de 13 h 30 à 17 heures. Les familles, les associations et les centres de loisirs pourront approcher les moutons et échanger avec Benoît Voisin sur son métier.



Des étapes sont également programmées auprès des écoles, à proximité de la cathédrale, au jardin de l’Évêché et à l’Ehpad Azémia. L’arrivée à la bergerie est annoncée le vendredi 27 novembre à 15 h 30.



► Le parcours en quatre jours



- Mardi 24 novembre : de Nétreville à Trangis, via La Madeleine. Haltes aux écoles Simone-Veil (9 h 30–10 h 30) et Jacques-Cartier (10 h 45–11 h 45), au Buisson Hocpin (12 h 15–13 h 30), puis à l’école Michelet (14 h–16 h). Arrivée au domaine de Trangis entre 16 h 30 et 17 h.



- Mercredi 25 novembre : journée au domaine de Trangis, avec des animations de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.



- Jeudi 26 novembre : de Trangis à la cathédrale. Animations à Trangis de 9 h à 12 h avec les écoles Jean-Moulin et Picasso, puis à la cathédrale de 14 h à 17 h avec les écoles du centre-ville.



- Vendredi 27 novembre : du jardin de l’Évêché à la bergerie. Animations au jardin de l’Évêché de 9 h à 12 h, halte à Azémia de 14 h à 15 h, puis dernière étape à la bergerie de 15 h 30 à 17 h.

