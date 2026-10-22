Évreux : les moutons vont traverser la ville pour rejoindre leurs quartiers d’hiver

Illustration © Ville d'Evreux
Les moutons vont quitter les coteaux pour retrouver les rues d’Évreux (Eure). Comme chaque automne, le troupeau municipal rejoindra la ferme pédagogique de Navarre, où il passera l’hiver. Cette transhumance se déroulera du mardi 24 au vendredi 27 novembre 2026, avec plusieurs haltes à travers la ville.
Benoît Voisin, le berger municipal, et ses chiens accompagneront les animaux tout au long du parcours. Depuis Nétreville, le troupeau passera par La Madeleine et le domaine de Trangis, avant de gagner le centre-ville puis sa bergerie.
Benoît Voisin, le berger municipal, et ses chiens accompagneront les animaux tout au long du parcours. Depuis Nétreville, le troupeau passera par La Madeleine et le domaine de Trangis, avant de gagner le centre-ville puis sa bergerie.
A la rencontre du berger à Trangis
Le mercredi 25 novembre, le domaine de Trangis accueillera une journée d’animations, de 9 heures à midi et de 13 h 30 à 17 heures. Les familles, les associations et les centres de loisirs pourront approcher les moutons et échanger avec Benoît Voisin sur son métier.
Des étapes sont également programmées auprès des écoles, à proximité de la cathédrale, au jardin de l’Évêché et à l’Ehpad Azémia. L’arrivée à la bergerie est annoncée le vendredi 27 novembre à 15 h 30.
► Le parcours en quatre jours
- Mardi 24 novembre : de Nétreville à Trangis, via La Madeleine. Haltes aux écoles Simone-Veil (9 h 30–10 h 30) et Jacques-Cartier (10 h 45–11 h 45), au Buisson Hocpin (12 h 15–13 h 30), puis à l’école Michelet (14 h–16 h). Arrivée au domaine de Trangis entre 16 h 30 et 17 h.
- Mercredi 25 novembre : journée au domaine de Trangis, avec des animations de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
- Jeudi 26 novembre : de Trangis à la cathédrale. Animations à Trangis de 9 h à 12 h avec les écoles Jean-Moulin et Picasso, puis à la cathédrale de 14 h à 17 h avec les écoles du centre-ville.
- Vendredi 27 novembre : du jardin de l’Évêché à la bergerie. Animations au jardin de l’Évêché de 9 h à 12 h, halte à Azémia de 14 h à 15 h, puis dernière étape à la bergerie de 15 h 30 à 17 h.
Des étapes sont également programmées auprès des écoles, à proximité de la cathédrale, au jardin de l’Évêché et à l’Ehpad Azémia. L’arrivée à la bergerie est annoncée le vendredi 27 novembre à 15 h 30.
► Le parcours en quatre jours
- Mardi 24 novembre : de Nétreville à Trangis, via La Madeleine. Haltes aux écoles Simone-Veil (9 h 30–10 h 30) et Jacques-Cartier (10 h 45–11 h 45), au Buisson Hocpin (12 h 15–13 h 30), puis à l’école Michelet (14 h–16 h). Arrivée au domaine de Trangis entre 16 h 30 et 17 h.
- Mercredi 25 novembre : journée au domaine de Trangis, avec des animations de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
- Jeudi 26 novembre : de Trangis à la cathédrale. Animations à Trangis de 9 h à 12 h avec les écoles Jean-Moulin et Picasso, puis à la cathédrale de 14 h à 17 h avec les écoles du centre-ville.
- Vendredi 27 novembre : du jardin de l’Évêché à la bergerie. Animations au jardin de l’Évêché de 9 h à 12 h, halte à Azémia de 14 h à 15 h, puis dernière étape à la bergerie de 15 h 30 à 17 h.