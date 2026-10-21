Météo en Normandie : une accalmie jeudi avant l’arrivée de la tempête Austen vendredi

La dépression devrait circuler entre le sud de l’Angleterre et les côtes de la Manche. Météo-France prévoit des rafales supérieures à 100 km/h sur le littoral normand vendredi, sans préciser à ce stade leur intensité commune par commune.



Ces vents pourraient provoquer des chutes d’arbres et endommager des bâtiments ou des infrastructures. La présence encore importante de feuilles sur les arbres augmente leur prise au vent.



L’annonce de la tempête ne vaut pas, à elle seule, placement en vigilance orange. Les niveaux de vigilance et les prévisions locales devront être suivis à l’approche de l’épisode sur le site de Météo-France⁠.

