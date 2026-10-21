Météo en Normandie : une accalmie jeudi avant l’arrivée de la tempête Austen vendredi

Légende : Vent et pluie alterneront aujourd’hui mercredi dans l’Eure et la Seine-Maritime et plus généralement en Normandie
Un mercredi venteux, un jeudi plus calme, puis une nouvelle dégradation : la météo restera agitée cette semaine en Normandie. Dans une publication du 21 octobre, Météo-France annonce l’arrivée de la tempête Austen sur le nord-ouest du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Les vents les plus forts devraient toucher la Normandie vendredi en journée et dans l’après-midi.
Vent et averses ce mercredi
Le bulletin de vigilance publié mercredi à 6 heures plaçait les cinq départements normands en jaune pour vent, avec un risque orageux supplémentaire dans la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime.
Dans l’Eure et la Seine-Maritime, averses et éclaircies alternent avec un vent soutenu. Les prévisions locales annonçaient des pointes à 65 km/h à Rouen et à Évreux, des valeurs qui ne s’appliquent pas uniformément à l’ensemble des deux départements. Le littoral reste davantage exposé.
Dans l’Eure et la Seine-Maritime, averses et éclaircies alternent avec un vent soutenu. Les prévisions locales annonçaient des pointes à 65 km/h à Rouen et à Évreux, des valeurs qui ne s’appliquent pas uniformément à l’ensemble des deux départements. Le littoral reste davantage exposé.
Jeudi, un répit dans l’Eure et la Seine-Maritime
Demain, Jeudi 22 octobre, le temps devrait devenir plus calme à l’est de la région. À Rouen comme à Évreux, les éclaircies devraient gagner du terrain, avant l’arrivée d’un voile nuageux. Les températures maximales atteindraient respectivement 15 et 16 °C, avec un vent moins soutenu.
L’amélioration serait moins nette dans la Manche, où pluie et averses persisteraient. Cette accalmie ne devrait donc constituer qu’une parenthèse.
L’amélioration serait moins nette dans la Manche, où pluie et averses persisteraient. Cette accalmie ne devrait donc constituer qu’une parenthèse.
Austen attendue vendredi sur les côtes normandes
La dépression devrait circuler entre le sud de l’Angleterre et les côtes de la Manche. Météo-France prévoit des rafales supérieures à 100 km/h sur le littoral normand vendredi, sans préciser à ce stade leur intensité commune par commune.
Ces vents pourraient provoquer des chutes d’arbres et endommager des bâtiments ou des infrastructures. La présence encore importante de feuilles sur les arbres augmente leur prise au vent.
L’annonce de la tempête ne vaut pas, à elle seule, placement en vigilance orange. Les niveaux de vigilance et les prévisions locales devront être suivis à l’approche de l’épisode sur le site de Météo-France.
Ces vents pourraient provoquer des chutes d’arbres et endommager des bâtiments ou des infrastructures. La présence encore importante de feuilles sur les arbres augmente leur prise au vent.
L’annonce de la tempête ne vaut pas, à elle seule, placement en vigilance orange. Les niveaux de vigilance et les prévisions locales devront être suivis à l’approche de l’épisode sur le site de Météo-France.
La Ville du Havre annonce ce mercredi la fermeture de l’ensemble des parcs, forêts, jardins, squares et cimetières jusqu’à nouvel ordre. L’accès à la digue nord est également interdit, en raison des vents violents. L’heure de publication n’est pas précisée