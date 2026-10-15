Vernon : Francis Renaud mis en examen pour viols sur son ex-épouse et placé en détention

Agé de 59 ans, Francis Renaud, acteur, réalisateur et scénariste français, a été mis en examen, mercredi 14 octobre au tribunal judiciaire d’Évreux, pour viols par conjoint, viols en réunion, harcèlement par conjoint et violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Placé en détention provisoire, il encourt vingt ans de réclusion criminelle, indique le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin, dans un communiqué.
L’enquête a débuté après une plainte déposée le 22 septembre au commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Son ex-épouse dénonçait un harcèlement persistant depuis leur divorce, en 2022. Quelques jours auparavant, Francis Renaud avait pénétré dans l’école où elle enseigne pour tenter de lui parler. La directrice avait signalé cette intrusion au parquet de Versailles, ainsi que son inquiétude pour sa collègue.
L’enquête a débuté après une plainte déposée le 22 septembre au commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Son ex-épouse dénonçait un harcèlement persistant depuis leur divorce, en 2022. Quelques jours auparavant, Francis Renaud avait pénétré dans l’école où elle enseigne pour tenter de lui parler. La directrice avait signalé cette intrusion au parquet de Versailles, ainsi que son inquiétude pour sa collègue.
Des accusations remontant à plusieurs années
Lors de son audition, la plaignante a décrit une relation commencée en 2009, suivie d’un mariage en 2010. Selon son récit, son conjoint aurait rapidement exercé une emprise sur elle, avec des insultes, des dénigrements et des violences physiques.
Elle affirme également avoir subi des rapports sexuels imposés, avec lui mais aussi avec d’autres hommes. Selon les termes du communiqué du procureur, elle déclarait qu’il l’avait « régulièrement contrainte à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes en sa présence ». Une dizaine d’hommes auraient été concernés à partir de 2012, certains à plusieurs reprises.
La plaignante a expliqué avoir tenté de quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises à partir de 2018, avant le divorce en 2022. Elle dénonce aussi des faits postérieurs à leur séparation. « Les derniers faits de viols ainsi dénoncés avaient eu lieu à l’été 2026 », précise Rémi Coutin.
Elle affirme également avoir subi des rapports sexuels imposés, avec lui mais aussi avec d’autres hommes. Selon les termes du communiqué du procureur, elle déclarait qu’il l’avait « régulièrement contrainte à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes en sa présence ». Une dizaine d’hommes auraient été concernés à partir de 2012, certains à plusieurs reprises.
La plaignante a expliqué avoir tenté de quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises à partir de 2018, avant le divorce en 2022. Elle dénonce aussi des faits postérieurs à leur séparation. « Les derniers faits de viols ainsi dénoncés avaient eu lieu à l’été 2026 », précise Rémi Coutin.
Messages, journal intime et témoignages
À l’appui de sa plainte, elle a remis aux enquêteurs une copie de son journal intime et des captures de messages. Francis Renaud résidant à Vernon, dans l'Eure, où une partie des faits dénoncés se serait déroulée, le parquet de Versailles a transmis la procédure à celui d’Évreux dès le 23 septembre. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Rouen.
Des certificats médicaux ont été versés au dossier et plusieurs proches de la plaignante ont été entendus. Le procureur souligne que ces témoins étaient « peu en mesure de confirmer les dires de la plaignante relatifs aux viols dénoncés », mais qu’ils rapportaient des « éléments de nature à corroborer les violences physiques et psychologiques » qu’elle avait décrites.
Des certificats médicaux ont été versés au dossier et plusieurs proches de la plaignante ont été entendus. Le procureur souligne que ces témoins étaient « peu en mesure de confirmer les dires de la plaignante relatifs aux viols dénoncés », mais qu’ils rapportaient des « éléments de nature à corroborer les violences physiques et psychologiques » qu’elle avait décrites.
Francis Renaud conteste avoir imposé les rapports sexuels
Interpellé le lundi 12 octobre à Vernon, Francis Renaud a été entendu à cinq reprises en garde à vue. Selon Rémi Coutin, il « ne reconnaissait qu’un geste de violence sur la personne de son ex-épouse » et « admettait à demi-mots l’avoir harcelée depuis leur séparation ».
Il a contesté lui avoir imposé des rapports sexuels lorsqu’ils étaient seuls. Concernant les relations impliquant d’autres hommes, le procureur précise qu’il « reconnaissait leur matérialité et en avoir été à l’initiative mais affirmait qu’ils avaient toujours été consentis par celle-ci ».
L’information judiciaire a également été ouverte contre X pour viols en réunion. Les investigations se poursuivent sous la direction du juge d’instruction. Le procureur précise que le casier judiciaire de Francis Renaud ne comporte aucune condamnation. Il demeure présumé innocent.
Il a contesté lui avoir imposé des rapports sexuels lorsqu’ils étaient seuls. Concernant les relations impliquant d’autres hommes, le procureur précise qu’il « reconnaissait leur matérialité et en avoir été à l’initiative mais affirmait qu’ils avaient toujours été consentis par celle-ci ».
L’information judiciaire a également été ouverte contre X pour viols en réunion. Les investigations se poursuivent sous la direction du juge d’instruction. Le procureur précise que le casier judiciaire de Francis Renaud ne comporte aucune condamnation. Il demeure présumé innocent.