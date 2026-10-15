Vernon : Francis Renaud mis en examen pour viols sur son ex-épouse et placé en détention

Interpellé à Vernon (Eure), l'acteur et réalisateur Francis Renaud a été mis en examen le 14 octobre et placé en détention provisoire. Son ex-épouse dénonce des violences et des rapports sexuels imposés pendant plusieurs années. Il conteste les accusations de viols.

Publié le Jeudi 15 Octobre 2026 à 19:42