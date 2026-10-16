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Tags : Eure-et-Loir, Yvelines


Motard tué sur l’A10 : les gendarmes recherchent des témoins près d’Allainville


Un appel à témoins est lancé après un accident mortel impliquant un motocycliste, samedi 10 octobre, sur l’A10 en direction de Paris, à hauteur de Châtenay (Eure-et-Loir).


Publié le Vendredi 16 Octobre 2026 à 10:14


Motard tué sur l’A10 : les gendarmes recherchent des témoins près d’Allainville
Légende : L’accident qui a coûté la vie à un motard est survenu sur l’A10 en direction de Paris - illustration iStock

La gendarmerie cherche à préciser les circonstances d’un accident mortel survenu samedi 10 octobre 2026, entre 22h15 et 23h30, sur l’autoroute A10 à la frontière de l’Eure-et-Loir et des Yvelines. Le drame s’est produit au point kilométrique 49, sur la commune de Châtenay, un peu avant la sortie n° 11 d’Allainville, dans le sens province-Paris.

La victime, un homme de 28 ans, pilotait une moto de couleur blanche, précisent les gendarmes dans leur appel à témoins, relayé par la gendarmerie des Yvelines. Aucune autre précision n’est donnée sur le déroulement de l’accident qui a impliqué trois autres véhicules.

Les témoins invités à contacter les enquêteurs

Toute personne susceptible d’apporter des éléments sur les circonstances de cet accident est invitée à contacter le peloton motorisé de Saint-Arnoult-en-Yvelines :

• Par téléphone : 01 61 08 33 80
• Par courriel : pmo.st-arnoult-en-yvelines@gendarmerie.interieur.gouv.fr
 


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