Motard tué sur l’A10 : les gendarmes recherchent des témoins près d’Allainville

La gendarmerie cherche à préciser les circonstances d’un accident mortel survenu samedi 10 octobre 2026, entre 22h15 et 23h30, sur l’autoroute A10 à la frontière de l’Eure-et-Loir et des Yvelines. Le drame s’est produit au point kilométrique 49, sur la commune de Châtenay, un peu avant la sortie n° 11 d’Allainville, dans le sens province-Paris.



La victime, un homme de 28 ans, pilotait une moto de couleur blanche, précisent les gendarmes dans leur appel à témoins, relayé par la gendarmerie des Yvelines. Aucune autre précision n’est donnée sur le déroulement de l’accident qui a impliqué trois autres véhicules.