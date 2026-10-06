Eure : un semi-remorque se renverse à Courbépine, l’A28 coupée vers Alençon

Toutes les voies étant impactées, la circulation a été coupée dans ce sens et le trafic dévié. L’accident a provoqué un bouchon de 1,5 kilomètre entre Boissy-Lamberville et Courbépine, précise Bison Futé.



Les circonstances du renversement et la durée de la coupure ne sont pas précisées à cette heure.

