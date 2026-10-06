Eure : un semi-remorque se renverse à Courbépine, l’A28 coupée vers Alençon

Un semi-remorque transportant des engrais s’est renversé sur les voies de l’autoroute A28, peu avant 12h30, à hauteur de Courbépine, dans l’Eure. L’accident s’est produit entre les points kilométriques 246 et 247, dans le sens Rouen vers Alençon.
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. Ils ont notamment pris en charge une victime légèrement blessée, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. Ils ont notamment pris en charge une victime légèrement blessée, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.
Le trafic dévié, un bouchon de 1,5 km
Toutes les voies étant impactées, la circulation a été coupée dans ce sens et le trafic dévié. L’accident a provoqué un bouchon de 1,5 kilomètre entre Boissy-Lamberville et Courbépine, précise Bison Futé.
Les circonstances du renversement et la durée de la coupure ne sont pas précisées à cette heure.
Les circonstances du renversement et la durée de la coupure ne sont pas précisées à cette heure.
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