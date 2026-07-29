Eure : les sapeurs-pompiers confrontés à six feux d’espaces naturels dans la journée

La fumée d'un feu de sous-bois à Villiers-en-Désoeuvre était visible à plusieurs kilomètres à la ronde - Photo © BL/infonormandie
Les secours sont intervenus à six reprises, ce mercredi 29 juillet, pour des incendies de végétation dans le département de l’Eure.
Quatre interventions ont concerné des feux d’herbes sèches. Au total, 1,5 hectare de végétation a été parcouru par les flammes.
Quatre interventions ont concerné des feux d’herbes sèches. Au total, 1,5 hectare de végétation a été parcouru par les flammes.
Près de quatre hectares touchés
Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés sur deux feux de sous-bois, notamment à Villiers-en-Désoeuvre, qui ont brûlé une surface cumulée de 2,2 hectares.
Au total, ces six incendies ont détruit ou endommagé 3,7 hectares d’espaces naturels, indique ce soir le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Aucun blessé n’est signalé.
Au total, ces six incendies ont détruit ou endommagé 3,7 hectares d’espaces naturels, indique ce soir le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Aucun blessé n’est signalé.
Dans la même rubrique