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Eure : les sapeurs-pompiers confrontés à six feux d’espaces naturels dans la journée



Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 19:53



La fumée d'un feu de sous-bois à Villiers-en-Désoeuvre était visible à plusieurs kilomètres à la ronde - Photo © BL/infonormandie
La fumée d'un feu de sous-bois à Villiers-en-Désoeuvre était visible à plusieurs kilomètres à la ronde - Photo © BL/infonormandie
Les secours sont intervenus à six reprises, ce mercredi 29 juillet, pour des incendies de végétation dans le département de l’Eure.

Quatre interventions ont concerné des feux d’herbes sèches. Au total, 1,5 hectare de végétation a été parcouru par les flammes.

Près de quatre hectares touchés

Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés sur deux feux de sous-bois,  notamment à Villiers-en-Désoeuvre, qui ont brûlé une surface cumulée de 2,2 hectares.

Au total, ces six incendies ont détruit ou endommagé 3,7 hectares d’espaces naturels, indique ce soir le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Aucun blessé n’est signalé.
Les sapêurs-pompiers en inytervention en fin d'après-midi à Villiers-en-Désoeuvre - Photo © Sdis27
Les sapêurs-pompiers en inytervention en fin d'après-midi à Villiers-en-Désoeuvre - Photo © Sdis27
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Tags : Eure, incendie, pompiers, Villiers-en-Désoeuvre

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