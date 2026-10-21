Eure : le trafic vers Paris reprend après la panne d’un train à Nonancourt

La circulation des trains reprend progressivement ce mercredi 21 octobre après la panne du train Nomad n° 3462 dans le secteur de Nonancourt (Eure). Dans une alerte horodatée à 10 h 59, la SNCF indique que les techniciens du gestionnaire de réseau ont terminé leur intervention. Cette annonce ne signifie toutefois pas un retour immédiat à un trafic normal.



Le train immobilisé avait exceptionnellement terminé son parcours à Nonancourt. La circulation vers Paris avait été interrompue entre L’Aigle et Dreux, le temps de procéder aux vérifications de sécurité et de libérer les voies.



À 8 h 23, SNCF Nomad Train avait annoncé l’envoi d’un train de secours pour dégager le convoi. L’opération prenant plus de temps que prévu, l’horaire de reprise, initialement estimé à 10 heures, avait ensuite été repoussé à 11 heures.



Les voyageurs sont invités à consulter l’information trafic de Nomad Train pour connaître les conditions de circulation de leur train.