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Eure. Une fuite de gaz dans un immeuble à Vernon : deux ouvriers transportés à l’hôpital


Deux ouvriers ont été incommodés par une fuite de gaz survenue lundi 26 octobre, chemin des Valmeux, à Vernon (Eure). Tous deux ont été transportés à l’hôpital de la ville.


Publié le Mardi 27 Octobre 2026 à 10:51


Eure. Une fuite de gaz dans un immeuble à Vernon : deux ouvriers transportés à l’hôpital
Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans un immeuble de cinq étages après le signalement d’une fuite de gaz dans un appartement situé au premier niveau. Sur place, ils ont constaté qu’une conduite de gaz avait été accidentellement arrachée lors de travaux de rénovation dans la cuisine.

Des mesures de sécurité ont immédiatement été mises en place pour prévenir tout risque, dans l’attente de l’arrivée des techniciens de GRDF, qui ont procédé au colmatage de la fuite.

​Deux ouvriers incommodés

Deux ouvriers, âgés de 25 et 35 ans, ont été incommodés par les émanations de gaz. Pris en charge par les secours, ils ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Vernon.

Au total, dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.

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