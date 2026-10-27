Eure. Une fuite de gaz dans un immeuble à Vernon : deux ouvriers transportés à l’hôpital

Deux ouvriers ont été incommodés par une fuite de gaz survenue lundi 26 octobre, chemin des Valmeux, à Vernon (Eure). Tous deux ont été transportés à l’hôpital de la ville.

Publié le Mardi 27 Octobre 2026 à 10:51