Eure : 1,5 hectare de sous-bois détruit par un incendie dans la forêt des Damps

Le service dépârtemental d'incendie et de secours de l'Eure a engagé de gros moyens pour empêcher le feu de se propager - Photo © Sdis27
Un feu de végétation s’est déclaré ce mercredi après-midi dans la forêt des Damps. Quarante-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour stopper sa progression.
L’incendie s’est déclaré vers 14 heures dans un secteur de sous-bois de la forêt des Damps, dans l’Eure.
Les flammes ont parcouru environ 1,5 hectare avant d’être contenues par les secours.
L’incendie s’est déclaré vers 14 heures dans un secteur de sous-bois de la forêt des Damps, dans l’Eure.
Les flammes ont parcouru environ 1,5 hectare avant d’être contenues par les secours.
Quarante-cinq pompiers engagés
Un important dispositif a été déployé sur place, avec 45 sapeurs-pompiers mobilisés. Le feu a été circonscrit et les opérations de surveillance et de traitement des lisières se poursuivaient afin d’écarter tout risque de reprise.
Aucune victime n’est signalée.
Aucune victime n’est signalée.