Eure : 1,5 hectare de sous-bois détruit par un incendie dans la forêt des Damps


Près d'un hectare et demi de sous-bois est parti en fumée ce mercredi dans la forêt des Damps. Le sinistre a nécessité l'intervention de 45 sapeurs-pompiers.



Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:46


Le service dépârtemental d'incendie et de secours de l'Eure a engagé de gros moyens pour empêcher le feu de se propager - Photo © Sdis27
Le service dépârtemental d'incendie et de secours de l'Eure a engagé de gros moyens pour empêcher le feu de se propager - Photo © Sdis27
Un feu de végétation s’est déclaré ce mercredi après-midi dans la forêt des Damps. Quarante-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour stopper sa progression.

L’incendie s’est déclaré vers 14 heures dans un secteur de sous-bois de la forêt des Damps, dans l’Eure.

Les flammes ont parcouru environ 1,5 hectare avant d’être contenues par les secours.

Quarante-cinq pompiers engagés

Un important dispositif a été déployé sur place, avec 45 sapeurs-pompiers mobilisés. Le feu a été circonscrit et les opérations de surveillance et de traitement des lisières se poursuivaient afin d’écarter tout risque de reprise.

Aucune victime n’est signalée.



Tags : Eure, faits divers, incendie, Les Damps, pompiers


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