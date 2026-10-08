Enlèvement et séquestration liés à une dette de drogue à Oissel : plusieurs interpellations en Seine-Maritime

Des moyens conséquents ont été mobilisés, dont la brigade de recherche et d'intervention (BRI), pour mener à bien les opérations d'interpellation - Illustration ©DIPN76
Une dette liée à un trafic de stupéfiants serait à l’origine de l’affaire. Fin juillet 2026, un homme a été victime d’un enlèvement et d’une séquestration accompagnés de violences à Oissel, selon les éléments communiqués par la police.
Les investigations ont débouché sur une opération coordonnée de la direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime. Agissant sur commission rogatoire, les enquêteurs ont mobilisé plusieurs services de police judiciaire, avec l’appui de la BRI (brigade de recherche et d'intervention) de Rouen et des brigades anticriminalité de Rouen et du Havre.
Les investigations ont débouché sur une opération coordonnée de la direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime. Agissant sur commission rogatoire, les enquêteurs ont mobilisé plusieurs services de police judiciaire, avec l’appui de la BRI (brigade de recherche et d'intervention) de Rouen et des brigades anticriminalité de Rouen et du Havre.
Un suspect blessé en prenant la fuite
Plusieurs individus ont été interpellés fin septembre. Au cours de l’opération, l’un d’eux s’est blessé en tentant de prendre la fuite par une fenêtre. Il a été pris transporté à l’hôpital, sous escorte policière.
Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs armes, des plaques d’immatriculation ainsi que divers objets de valeur.
À l’issue de leur garde à vue, deux des mis en cause ont été présentés, le 2 octobre, au magistrat instructeur, puis placés en détention provisoire.
Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs armes, des plaques d’immatriculation ainsi que divers objets de valeur.
À l’issue de leur garde à vue, deux des mis en cause ont été présentés, le 2 octobre, au magistrat instructeur, puis placés en détention provisoire.