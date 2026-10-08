Enlèvement et séquestration liés à une dette de drogue à Oissel : plusieurs interpellations en Seine-Maritime

Un homme avait été enlevé, séquestré et violenté fin juillet à Oissel (Seine-Maritime). Les investigations ont amené les enquêteurs à interpeller les auteurs présumés, dont deux ont été placés en détention provisoire.

Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 11:28