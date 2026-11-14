Encore un acte de vandalisme sur les voies SNCF : des retards entre Le Havre et Paris

Un vol de câbles à hauteur de Sotteville-lès-Rouen perturbe la circulation des trains dans le sens Le Havre–Paris, ce samedi 14 novembre. Selon SNCF Nomad Train, les retards atteignent en moyenne dix minutes. Le retour à la normale est annoncé vers midi..
Un précédent jeudi dans l’Eure
Ce nouvel acte de vandalisme intervient deux jours après un autre vol de câbles, survenu jeudi 12 novembre à hauteur de Pont-de-l’Arche, dans l’Eure. Cet incident avait déjà fortement perturbé la liaison Paris–Rouen, avec des retards d’au moins quinze minutes en moyenne. La reprise du trafic avait été estimée à 14 heures.
Le trafic avait finalement repris normalement à 13 h 50, selon SNCF Nomad Train.
À relire : Notre article du 12 novembre sur le vol de câbles à Pont-de-l’Arche
Le trafic avait finalement repris normalement à 13 h 50, selon SNCF Nomad Train.
À relire : Notre article du 12 novembre sur le vol de câbles à Pont-de-l’Arche