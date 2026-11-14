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Encore un acte de vandalisme sur les voies SNCF : des retards entre Le Havre et Paris




Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 09:41 - Mis à jour le Samedi 14 Novembre 2026 - 10:26

Encore un acte de vandalisme sur les voies SNCF : des retards entre Le Havre et Paris

Un vol de câbles à hauteur de Sotteville-lès-Rouen perturbe la circulation des trains dans le sens Le Havre–Paris, ce samedi 14 novembre. Selon SNCF Nomad Train, les retards atteignent en moyenne dix minutes. Le retour à la normale est annoncé vers midi..

Un précédent jeudi dans l’Eure

Ce nouvel acte de vandalisme intervient deux jours après un autre vol de câbles, survenu jeudi 12 novembre à hauteur de Pont-de-l’Arche, dans l’Eure. Cet incident avait déjà fortement perturbé la liaison Paris–Rouen, avec des retards d’au moins quinze minutes en moyenne. La reprise du trafic avait été estimée à 14 heures.

Le trafic avait finalement repris normalement à 13 h 50, selon SNCF Nomad Train.

À relire : Notre article du 12 novembre sur le vol de câbles à Pont-de-l’Arche⁠


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