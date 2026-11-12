Vol de câbles : trafic fortement perturbé ce jeudi matin entre Paris et Rouen

La circulation des trains est fortement ralentie ce jeudi 12 novembre dans le sens Paris–Rouen, à la suite d'un vol de câbles à hauteur de Pont-de-l'Arche (Eure).
Signalé à 9 h 40 par SNCF Nomad Train comme un « dérangement d'installation », l'incident entraîne des retards d'au moins 15 minutes en moyenne. Des équipes sont sur place pour rétablir la circulation.
La SNCF prévoit un retour à la normale vers 14 heures, un horaire encore provisoire.
Signalé à 9 h 40 par SNCF Nomad Train comme un « dérangement d'installation », l'incident entraîne des retards d'au moins 15 minutes en moyenne. Des équipes sont sur place pour rétablir la circulation.
La SNCF prévoit un retour à la normale vers 14 heures, un horaire encore provisoire.
🟠#FlashInfoTraficNomadTrain 10h15 ⚠️Acte de vandalisme - vol de câbles sur la ligne Paris-Rouen à hauteur de Pont de l'Arche. ℹ️ La circulation des trains est perturbée dans le sens Rouen - Paris, les trains peuvent avoir 15mn de retard en moyenne. Des équipes sont mobilisées sur place. ⌚La reprise du trafic est estimée à 14h. 🤳Je suis là pour répondre à toutes vos questions.— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 12, 2026