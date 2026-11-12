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Vol de câbles : trafic fortement perturbé ce jeudi matin entre Paris et Rouen




Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 10:28 - Mis à jour le Jeudi 12 Novembre 2026 - 11:31

La circulation des trains est fortement ralentie ce jeudi 12 novembre dans le sens Paris–Rouen, à la suite d'un vol de câbles à hauteur de Pont-de-l'Arche (Eure).

Signalé à 9 h 40 par SNCF Nomad Train comme un « dérangement d'installation », l'incident entraîne des retards d'au moins 15 minutes en moyenne. Des équipes sont sur place pour rétablir la circulation.

La SNCF prévoit un retour à la normale vers 14 heures, un horaire encore provisoire.



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