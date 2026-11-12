Vol de câbles : trafic fortement perturbé ce jeudi matin entre Paris et Rouen

🟠#FlashInfoTraficNomadTrain 10h15 ⚠️Acte de vandalisme - vol de câbles sur la ligne Paris-Rouen à hauteur de Pont de l'Arche. ℹ️ La circulation des trains est perturbée dans le sens Rouen - Paris, les trains peuvent avoir 15mn de retard en moyenne. Des équipes sont mobilisées sur place. ⌚La reprise du trafic est estimée à 14h. 🤳Je suis là pour répondre à toutes vos questions.