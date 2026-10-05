Dieppe : une femme succombe à ses blessures dans l’incendie d’un appartement à Neuville

Une femme est décédée dans l’incendie d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble Thuringe, rue Maurice-Thoumyre, à Dieppe (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 18 heures, ce lundi 5 octobre, dans ce secteur de Neuville-lès-Dieppe.
Vingt soldats du feu ont été engagés au plus fort de l’intervention. L’origine du sinistre reste, à ce stade, inconnue.
Vingt soldats du feu ont été engagés au plus fort de l’intervention. L’origine du sinistre reste, à ce stade, inconnue.
Les habitants évacués et accueillis à proximité
Les occupants de l’immeuble ont été évacués puis rassemblés dans une résidence pour personnes âgées voisine, rapportent nos confrères des Informations dieppoises. Leur retour dans les logements était prévu après l’intervention de la police.
Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, s’est également rendu sur place auprès des habitants, précise le journal local. L’enquête a été confiée aux services de police. Elle devrait permettre de déterminer exactement l’origine du départ de feu et le décès de cette femme.
Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, s’est également rendu sur place auprès des habitants, précise le journal local. L’enquête a été confiée aux services de police. Elle devrait permettre de déterminer exactement l’origine du départ de feu et le décès de cette femme.