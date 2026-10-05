Dieppe : une femme succombe à ses blessures dans l’incendie d’un appartement à Neuville

Un incendie a coûté la vie à une femme, lundi 5 octobre, dans un immeuble de Neuville-lès-Dieppe. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 21:40