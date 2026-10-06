Dieppe : alcoolisé et sans assurance, un automobiliste interpellé quai Henri-IV

Une voiture immobilisée de travers, empiétant sur la chaussée et l’arrière au contact d’une bordure en béton : les policiers sont intervenus quai Henri-IV, ce lundi 5 octobre juste avant 23 heures. Le véhicule venait d'être intercepté alors qu'il circulait à vive allure à cet endroit limité à 30 km/h,.



Seul au volant, le conducteur de 38 ans a été soumis à un contrôle d’alcoolémie. L’éthylomètre a mesuré un taux de 0,84 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,68 g dans le sang. Les vérifications ont également révélé que la voiture n’était pas assurée.