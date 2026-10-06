 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Dieppe, Seine-Maritime


Dieppe : alcoolisé et sans assurance, un automobiliste interpellé quai Henri-IV


Un conducteur de 38 ans a été interpellé lundi soir à Dieppe (Seine-Maritime). Son permis a été retenu et sa voiture a pris la destination de la fourrière.


Publié le Mardi 6 Octobre 2026 à 11:27


Illustration
Illustration
Une voiture immobilisée de travers, empiétant sur la chaussée et l’arrière au contact d’une bordure en béton : les policiers sont intervenus quai Henri-IV, ce lundi 5 octobre juste avant 23 heures. Le véhicule venait d'être intercepté alors qu'il circulait à vive allure à cet endroit limité à 30 km/h,.

Seul au volant, le conducteur de 38 ans a été soumis à un contrôle d’alcoolémie. L’éthylomètre a mesuré un taux de 0,84 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,68 g dans le sang. Les vérifications ont également révélé que la voiture n’était pas assurée. 

Rétention de permis et voiture en fourrière

L’automobiliste, titulaire du permis de conduire, a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut de maîtrise et défaut d’assurance.

Son permis a fait l’objet d’une rétention immédiate. Le véhicule a été placé en fourrière.

Eure : un jeune homme à motocross meurt dans une collision avec un engin agricole à Marbois
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…