Deux voleurs à la roulotte arrêtés en flagrant délit à Plaisir (Yvelines)

Cette nuit, de samedi à dimanche, vers 1 heure, un témoin a composé le « 17 » pour signaler trois individus qui tentaient d’ouvrir des véhicules en ‬stationnement, rue de Bretagne à Plaisir (Yvelines).



Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) s’est rendu sur place et à son arrivée les suspects ont pris la fuite en courant. Deux d’entre eux ont été rattrapés et interpellés sans opposer de résistance. Ils ont été trouvés porteurs de sacs contenant divers objets dont ils n’ont pu expliquer la provenance. Le troisième suspect, en fuite, n’a pas été retrouvé.‬



Les deux hommes, âgés de 22 ans, originaire de Plaisir, et 23 ans, sans domicile fixe, ont été placés en garde à vue pour « tentative de vol en ‬réunion et recel de vol. ».