Au Havre, 2,5 tonnes de résine de cannabis cachées dans des caissons métalliques

Photo © Douane française
Le conteneur, arrivé du Sénégal et destiné à la Libye, avait éveillé les soupçons des analystes de la douane à la fin du mois de juin. Son chargement et son itinéraire présentaient plusieurs facteurs de risque qui ont conduit les agents à l’orienter vers le scanner du port du Havre.
L’examen des images a révélé plusieurs anomalies dans les structures métalliques supportant les machines-outils transportées. À l’ouverture du conteneur, les douaniers ont découvert plusieurs équipements pesant chacun près de deux tonnes, installés sur d’imposants caissons.
L’examen des images a révélé plusieurs anomalies dans les structures métalliques supportant les machines-outils transportées. À l’ouverture du conteneur, les douaniers ont découvert plusieurs équipements pesant chacun près de deux tonnes, installés sur d’imposants caissons.
Des heures de démontage en pleine canicule
Pour atteindre les compartiments suspects, les douaniers ont dû engager d’importantes opérations de manutention et découper les caissons à la meuleuse. Un travail particulièrement éprouvant, réalisé pendant plusieurs heures sous de fortes chaleurs.
Les caches spécialement aménagées renfermaient au total 2 562 kilos de résine de cannabis. La valeur de la marchandise sur le marché illicite est estimée à près de 20,5 millions d’euros.
Cette prise représente plus de six fois le volume de cannabis saisi par voie maritime pendant toute l’année 2025. Elle se distingue également par la sophistication du dispositif de dissimulation et par l’itinéraire inhabituel emprunté par le conteneur.
Les caches spécialement aménagées renfermaient au total 2 562 kilos de résine de cannabis. La valeur de la marchandise sur le marché illicite est estimée à près de 20,5 millions d’euros.
Cette prise représente plus de six fois le volume de cannabis saisi par voie maritime pendant toute l’année 2025. Elle se distingue également par la sophistication du dispositif de dissimulation et par l’itinéraire inhabituel emprunté par le conteneur.
Bientôt de nouveaux équipements au Havre
Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a félicité les douaniers havrais pour cette « saisie exceptionnelle », qui démontre selon lui « l’efficacité et la mobilisation de la Douane française face à des trafics toujours plus sophistiqués ».
Le ministre a également annoncé un renforcement des moyens de contrôle au Havre. Un scanner mobile spécial doit notamment y être déployé en 2027, avant l’installation d’un scanner fixe à haute énergie prévue en 2030.
Le ministre a également annoncé un renforcement des moyens de contrôle au Havre. Un scanner mobile spécial doit notamment y être déployé en 2027, avant l’installation d’un scanner fixe à haute énergie prévue en 2030.
EN CHIFFRES
En 2025, la douane française a saisi 67,73 tonnes de cannabis, dont 21,62 tonnes de résine. La voie maritime reste minoritaire pour ce trafic, représentant 0,6 % des saisies, loin derrière la route (74,8 %) et les envois postaux (15 %).
En 2025, la douane française a saisi 67,73 tonnes de cannabis, dont 21,62 tonnes de résine. La voie maritime reste minoritaire pour ce trafic, représentant 0,6 % des saisies, loin derrière la route (74,8 %) et les envois postaux (15 %).
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