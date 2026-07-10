Au Havre, 2,5 tonnes de résine de cannabis cachées dans des caissons métalliques

Pour atteindre les compartiments suspects, les douaniers ont dû engager d’importantes opérations de manutention et découper les caissons à la meuleuse. Un travail particulièrement éprouvant, réalisé pendant plusieurs heures sous de fortes chaleurs.



Les caches spécialement aménagées renfermaient au total 2 562 kilos de résine de cannabis. La valeur de la marchandise sur le marché illicite est estimée à près de 20,5 millions d’euros.



Cette prise représente plus de six fois le volume de cannabis saisi par voie maritime pendant toute l’année 2025. Elle se distingue également par la sophistication du dispositif de dissimulation et par l’itinéraire inhabituel emprunté par le conteneur.