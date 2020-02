Des faux policiers s’en prennent à deux personnes âgées au Vésinet et à Louveciennes (Yvelines)

Un peu plus tard, vers 12h30, c’est une personne de 83 ans, domiciliée rue de la Princesse à Louveciennes, qui a signalé avoir été victime d’un vol par fausse qualité.



Selon ses déclarations à la police, un faux agent des eaux s’est présenté chez elle, prétextant devoir faire des réparations. Deux hommes, porteurs de casquettes « police » et de talkie-walkie, sont arrivés et ont fait semblant d’interpeller l’agent des eaux. Parvenant à tromper la vigilance de l’octogénaire, les trois inconnus ont fait main basse sur un IPhone avant de prendre la fuite.