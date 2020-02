Des faux policiers dérobent 21 Louis d’or à une personne âgée à Maisons-Laffitte (Yvelines)

Un homme prétextant être agent des eaux s’est présenté, ce vendredi, vers 12 heures, pour vérifier la robinetterie du domicile d’une personne âgée, chemin de l’Auberderie à Maisons-Laffitte (Yvelines).



L’individu a profité d’un moment d’inattention de la victime, âgée de 92 ans, pour s’emparer d’un téléphone portable et d’un portefeuille.



Curieusement, deux soi-disant policiers, des complices de l'agent des eaux,se sont présentés à leur tour et, selon un scénario bien réglé, ont affirmé à la nonagénaire qu’elle avait été victime d’un vol. Pour la mettre en confiance, ils lui ont remis le téléphone et le portefeuille lui appartenant.



Les usurpateurs ont quitté les lieux après dérobé toutefois 21 Louis d’or, dissimulés dans la bibliothèque.



Une enquête a été ouverte pour vol par fausse qualité.