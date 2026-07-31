Décès d'un policier de l'Eure : vive émotion après la disparition du secrétaire départemental d'Alliance

Dans un hommage publié sur les réseaux sociaux, Alliance Police Nationale salue un « militant profondément engagé, toujours présent pour défendre ses collègues avec conviction, loyauté et humanité ».



Brigadier-chef, Richard assurait la formation aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) ainsi que la formation au tir. Affecté au service départemental des stages et de la formation, il était connu de l'ensemble des effectifs de l'Eure.



Une cellule psychologique a été mise en place au sein de la direction départementale (DIPN) pour accompagner les policiers. De nombreux hommages lui sont rendus depuis l'annonce de son décès.