De Dieppe au Havre : trois conducteurs alcoolisés et un quatrième le pied dans le plâtre interpellés

Contrôle de police - Illustration
► Conducteurs ivres à Dieppe et Gruchet-le-Valasse
Samedi 26 septembre, vers 19 h 15, des policiers ont repéré un véhicule franchissant un feu rouge boulevard Georges-Clemenceau, à Dieppe. Le conducteur a ensuite tenté de prendre la fuite en circulant notamment sur un trottoir, avant de manquer de renverser un couple de cyclistes au niveau du quai du Tonkin.
Bloqué par la circulation, l’automobiliste de 28 ans a pu ainsi être interpellé. Il présentait des signes d’ivresse et affichait un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été placé en garde à vue et son permis a fait l’objet d’une rétention.
Le même soir, vers 20 h 15, un conducteur de 37 ans a été contrôlé à Gruchet-le-Valasse après avoir franchi un stop sans s’arrêter. L’éthylomètre a révélé un taux de 1,10 mg/l d’air expiré, soit 2,20 grammes dans le sang. L’homme conduisait également sans assurance et avec un contrôle technique périmé depuis juin 2024. Son véhicule a été placé en fourrière et son permis retenu.
Bloqué par la circulation, l’automobiliste de 28 ans a pu ainsi être interpellé. Il présentait des signes d’ivresse et affichait un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été placé en garde à vue et son permis a fait l’objet d’une rétention.
Le même soir, vers 20 h 15, un conducteur de 37 ans a été contrôlé à Gruchet-le-Valasse après avoir franchi un stop sans s’arrêter. L’éthylomètre a révélé un taux de 1,10 mg/l d’air expiré, soit 2,20 grammes dans le sang. L’homme conduisait également sans assurance et avec un contrôle technique périmé depuis juin 2024. Son véhicule a été placé en fourrière et son permis retenu.
► Un cyclomotoriste à 1,47 mg/l d’alcool
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit et demi, les policiers sont intervenus rue Médéric-des-Champs, à Montivilliers, après le signalement d’un cyclomotoriste de 50 cm³ faisant des embardées.
Un homme de 42 ans avait porté assistance au conducteur, âgé de 39 ans, avant de prévenir les forces de l’ordre. Ce dernier sentait fortement l’alcool. Le dépistage s’est révélé positif, avec un taux de 1,47 mg/l d’air expiré (2,94 grammes dans le sang).
Le cyclomoteur a été placé en fourrière. Le conducteur a été placé en garde à vue et son permis a fait l’objet d’une rétention.
Un homme de 42 ans avait porté assistance au conducteur, âgé de 39 ans, avant de prévenir les forces de l’ordre. Ce dernier sentait fortement l’alcool. Le dépistage s’est révélé positif, avec un taux de 1,47 mg/l d’air expiré (2,94 grammes dans le sang).
Le cyclomoteur a été placé en fourrière. Le conducteur a été placé en garde à vue et son permis a fait l’objet d’une rétention.
► Conduite dangereuse pour échapper à la police
Enfin, hier dimanche 27 septembre vers 19 h 30, sur le quai de Suède au Havre cette, des policiers ont voulu contrôler un véhicule en infraction : il présentait notamment un pneu avant gauche lisse et un défaut de contrôle technique.
Le conducteur a brusquement accéléré, slalomé entre les usagers et franchi plusieurs feux rouges. Plusieurs équipages se sont lancés à sa poursuite alors que le véhicule rejoignait l’autoroute A29, en direction du pont de Normandie.
Dans sa fuite, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un terre-plein central puis un trottoir. Les policiers ont réussi à immobiliser le véhicule.
Pied dans le plâtre et enfant à bord
À bord se trouvaient trois personnes, dont un enfant de 7 ans installé à l’arrière sans ceinture de sécurité. Le conducteur, âgé de 49 ans, a expliqué avoir pris la fuite parce qu’il n’avait pas de permis de conduire. Il conduisait en outre avec une jambe plâtrée.
Les deux passagers, âgés de 19 et 21 ans, ainsi que le conducteur ont été interpellés et placés en garde à vue et le véhicule placé en fourrière.
Le conducteur a brusquement accéléré, slalomé entre les usagers et franchi plusieurs feux rouges. Plusieurs équipages se sont lancés à sa poursuite alors que le véhicule rejoignait l’autoroute A29, en direction du pont de Normandie.
Dans sa fuite, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un terre-plein central puis un trottoir. Les policiers ont réussi à immobiliser le véhicule.
Pied dans le plâtre et enfant à bord
À bord se trouvaient trois personnes, dont un enfant de 7 ans installé à l’arrière sans ceinture de sécurité. Le conducteur, âgé de 49 ans, a expliqué avoir pris la fuite parce qu’il n’avait pas de permis de conduire. Il conduisait en outre avec une jambe plâtrée.
Les deux passagers, âgés de 19 et 21 ans, ainsi que le conducteur ont été interpellés et placés en garde à vue et le véhicule placé en fourrière.