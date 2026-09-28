De Dieppe au Havre : trois conducteurs alcoolisés et un quatrième le pied dans le plâtre interpellés

Enfin, hier dimanche 27 septembre vers 19 h 30, sur le quai de Suède au Havre cette, des policiers ont voulu contrôler un véhicule en infraction : il présentait notamment un pneu avant gauche lisse et un défaut de contrôle technique.



Le conducteur a brusquement accéléré, slalomé entre les usagers et franchi plusieurs feux rouges. Plusieurs équipages se sont lancés à sa poursuite alors que le véhicule rejoignait l’autoroute A29, en direction du pont de Normandie.



Dans sa fuite, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un terre-plein central puis un trottoir. Les policiers ont réussi à immobiliser le véhicule.



Pied dans le plâtre et enfant à bord



À bord se trouvaient trois personnes, dont un enfant de 7 ans installé à l’arrière sans ceinture de sécurité. Le conducteur, âgé de 49 ans, a expliqué avoir pris la fuite parce qu’il n’avait pas de permis de conduire. Il conduisait en outre avec une jambe plâtrée.

Les deux passagers, âgés de 19 et 21 ans, ainsi que le conducteur ont été interpellés et placés en garde à vue et le véhicule placé en fourrière.