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Tags : Bolbec, Seine-Maritime


Contrôlé à 153 km/h à Bolbec, il refuse d'obtempérer et termine sa course dans une clôture à Bernières


Un automobiliste d’une vingtaine d’années a été placé en garde à vue après un périple à vive allure dans plusieurs communes de Seine-Maritime. Aucun blessé n’a été signalé.


Publié le Mardi 6 Octobre 2026 à 11:33


Contrôlé à plus de 150 km/h sur une route limitée à 80, le chauffard refuse d'obtempérer - Illustration
Contrôlé à plus de 150 km/h sur une route limitée à 80, le chauffard refuse d'obtempérer - Illustration
Au milieu de cette nuit du lundi 5 au mardi 6 octobre, des policiers effectuaient un contrôle de vitesse sur la D6015 à Bolbec lorsqu’ils ont contrôlé à la jumelle laser une voiture roulant à 153 km/h, sur une route limitée à 80 km/h.

Le conducteur a refusé de s’arrêter malgré les in,fonctions des forces de l'ordre. Il a poursuivi sa route à travers plusieurs communes, à près de 140 km/h, franchissant des stops et circulant à contresens. Il aurait également tenté de bloquer le véhicule des policiers, relate une source proche de l'affaire.

Une perte de contrôle après vingt-cinq minutes de fuite

Vers 0 h 45, l’automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture à Bernières et percuté la clôture d’une habitation. L’accident, mettant un terme à la course-poursuite, n’a fait aucune victime..

Le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé, grand excès de vitesse (vitesse retenue : 146 km/h), et mise en danger de la vie d’autrui. Les résultats des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants ne pas encore connus à ce stade de la procédure.

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