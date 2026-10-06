Contrôlé à 153 km/h à Bolbec, il refuse d'obtempérer et termine sa course dans une clôture à Bernières

Un automobiliste d’une vingtaine d’années a été placé en garde à vue après un périple à vive allure dans plusieurs communes de Seine-Maritime. Aucun blessé n’a été signalé.

Publié le Mardi 6 Octobre 2026 à 11:33